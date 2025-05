Les comptes 2024 de Fribourg ont inclus la consultation sur le Programme d’assainissement des finances de l'État (PAFE). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Le décret a été avalisé, après deux jours de débats nourris, à l'unanimité des 94 voix exprimées. L'entrée en matière n'a pas été contestée. Les discussions sont intervenues dans le contexte délicat de la consultation en cours pour le Programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE) et de ses 97 mesures.

Ce projet doit permettre d'économiser quelque 490 millions de francs entre 2026 et 2028. L'exécutif a réussi à équilibrer l'exercice, en vertu du principe constitutionnel, «grâce à sa politique financière prudente et prévoyante, tout en faisant face aux besoins actuels», a rappelé mardi le conseiller d'Etat Jean-Pierre Siggen.

L'excédent a été obtenu via des prélèvements sur provisions et une hausse de certains revenus et recettes fiscales, a précisé le grand argentier cantonal.