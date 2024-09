Accusé de fraude à l'AOC Valais, un encaveur a été condamné lundi matin par le Tribunal de Sion (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

L'encaveur accusé de fraude à l'AOC Valais écope de 42 mois de prison ferme. Le Tribunal de Sion le juge coupable d'avoir vendu, entre 2009 et 2016, plusieurs centaines de milliers de litres de vins étrangers, schaffhousois ou hors quotas sous l'appellation AOC Valais.

Une condamnation record

Il a été condamné pour «escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et instigation à faux dans les titres», a indiqué la présidente de la Cour, Sophie Bartholdi Métrailler, lundi matin lors de la lecture du jugement. Il s'agit de la plus lourde peine prononcée dans une affaire liée au monde viticole, en Valais. Lors des débats, le Ministère public et la partie plaignante avaient requis 5 ans de prison ferme, la défense avait plaidé pour du sursis.