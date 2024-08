L'enquête préliminaire a été classée sans suite et voilà que le Youtubeur Norman sort du silence pour la première fois en deux ans. Il assure notamment que ses accusatrices avaient menti sur leur âge dans une vidéo vivement critiquée sur les réseaux.

Après deux ans, Norman se défend et enflamme les critiques!

Viols et corruption de mineurs

Le YouTubeur en 2015, à Cannes (F). À l'époque, ses accusatrices n'avaient pas encore parlé, et la gloire lui souriait.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Après deux ans de silence, le Youtubeur Norman a décidé de s'exprimer sur les accusations de viols et corruption de mineurs qui ont pesé contre lui. Dans une vidéo publiée le 11 août, il exprime son besoin de se défendre pour «protéger sa famille», rapporte «20 minutes».

Norman Thavaud, Youtubeur célèbre des années 2010, a été visé en 2020 par la plainte d'une jeune fille. Elle l'accusait de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel, alors qu'elle n'avait que seize ans. Sept autres plaignantes, dont certaines ont connu le vidéaste sur des applis de rencontres, ont porté le même type d'accusations contre lui. Elles ont été classées sans suite.

«Les petits haters ont fait leur taf»

Dans sa vidéo explicative, d'une durée de 16 minutes et 38 secondes, il reconnaît que son approche de la séduction était parfois «immature» et qu'il a pu faire preuve de «goujaterie». Il évoque la médiatisation de l'affaire: «Le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut», débite-t-il, amer.

Sa notoriété s'est ainsi retournée contre lui. «Il a fallu affronter le regard des gens dans la rue, le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, le médecin, le facteur, le boulanger. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue», raconte Norman Thavaud. Il ajoute avoir «pensé au pire».

Plus de revenus

Le Youtubeur au chômage aimerait refaire des vidéos, mais ne s'en sent «plus capable». Sa chaîne ayant été démonétisée en décembre 2022, il n'en tire plus de gains financiers.

La vidéo cumule déjà 2'143'261 vues, un jour après sa publication. En commentaires, les messages de soutien sont nombreux. En revanche, sur les réseaux, les critiques sont vives. «Classé sans suite ne veut pas dire innocent», rappelle l'influenceuse Anaïs Marion.

La créatrice d'une page Instagram dédiée au rap publie, de son côté, une vidéo de cinq femmes témoignant à l'encontre de Norman Thavaud. Certaines le font à visage découvert, d'autres sont anonymes.

Sur X, les internautes s'en donnent également à cœur joie pour critiquer un contenu scripté et forcé. Plusieurs s'interrogent: Norman est-il ému, ou nous offre-t-il une prestation à coup de larmes de crocodile?