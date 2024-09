Johannes Hillig

Les rues de Cannes (France) se sont transformées en rivières impétueuses. Photo: x

La ville de Cannes a été frappée par une violente tempête lundi matin. Les images qui circulent sur X montrent l'ampleur du phénomène. Des rues se sont transformées en rivières impétueuses. La mairie a activé une cellule de crise. Des tronçons entiers ont été fermés. En Grande-Bretagne aussi, la situation est mauvaise. Les routes sont inondées. Des trains sont annulés. Des alertes à la pluie ont été lancées tout le week-end.

Dans de nombreuses régions du pays, une alerte aux intempéries a été lancée pour de fortes pluies, du tonnerre, des éclairs et de la grêle. De plus, une «méga-tempête» est en route. Dans les régions concernées, il pourrait tomber plus d'un mois de pluie au cours de la journée, et les météorologues laissent entendre que d'autres alertes pourraient être émises la semaine prochaine si les inondations se poursuivent.

76 alertes aux inondations

Les services de secours travaillent sans relâche. C'est pourquoi la police du Bedfordshire a lancé un appel à la population: «Nous sommes conscients des nombreux problèmes causés par la météo de ce soir dans tout le pays. Veuillez ne nous appeler qu'en cas de danger immédiat pour la vie ou d’urgence criminelle.»

Tous les efforts sont déployés pour répondre aux situations critiques, et il est recommandé de rester chez soi et d'éviter les zones inondées.

Jusqu'à lundi matin, 13 avertissements de crues – c'est-à-dire d'inondations – ainsi que 76 alertes de crues ont été émis par l'Agence de l'environnement pour la Grande-Bretagne.