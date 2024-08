Tom Cruise en clôture et parade olympique: Super Macron est inarrêtable?

1/5 Le champion olympique de judo Teddy Riner avait allumé la flamme le 26 juillet. Il sera sans doute en tête de la parade du 14 septembre.

Richard Werly Journaliste Blick

Tom Cruise pour la clôture des JO de Paris, puis une parade sur les Champs-Élysées le samedi 14 septembre, à l’issue des Jeux paralympiques qui se seront achevés trois jours plus tôt. Cela ressemble à une fête que personne ne veut voir se terminer. Surtout Emmanuel Macron, dont le gouvernement est démissionnaire depuis le 16 juillet, et dont les ministres sont «en affaires courantes».

La cérémonie de clôture des JO, au Stade de France, était de longue date prévue ce dimanche soir. L’annonce d’une grande parade des athlètes olympiques, similaire aux processions sportives après les grandes victoires françaises en coupe du monde de football, est en revanche intervenue ce vendredi.

Place donc, alors que les athlètes continuent de concourir jusqu’à dimanche soir, au spectacle et à l’héritage de ces Jeux olympiques, succès populaires avec près de dix millions de billets vendus, et succès télévisuel avec des audiences records. Et pour cela, les grands moyens seront au rendez-vous, comme cela fut le cas avec la provocante cérémonie d’ouverture du 26 juillet sur la Seine, un peu gâchée par la pluie, dont l’impact a été mondial.

Tom Cruise, messager de Hollywood

Pour la cérémonie de clôture, peu d’indications jusque-là sur la chorégraphie exacte. L’on sait juste que l’acteur américain Tom Cruise, le héros de Mission Impossible et de Top Gun, devrait être sur le toit du Stade de France à Saint-Denis. La raison est aussi diplomatique: l’acteur américain, megastar de Hollywood, sera la vedette d’une cérémonie avant tout dédiée au passage de relais entre Paris et Los Angeles, la ville organisatrice des JO 2028.

Selon les médias américains, l’acteur pourrait faire une cascade pour le public du Stade de France et assurer le passage du drapeau olympique entre Paris et L.A avec des vidéos tournées des deux côtés de l’Atlantique. On parle aussi de la présence de Sharon Stone, du rappeur Snoop Dog (très présent au long des Jeux) et de Ryan Gosling, vus à Paris.

Le spectacle aura lieu de 21 heures à 23 heures 15. Il mêlera, selon le directeur artistique Thomas Jolly, patron de la spectaculaire cérémonie d’ouverture, «émerveillement» et «dystopie», pour décrire un monde apocalyptique. Dans une courte séquence déjà dévoilée, «des voyageurs venus d’un autre espace-temps arrivent sur notre Terre et découvrent des vestiges reliés à l’histoire de l’olympisme». Des danseurs-acrobates y redressent des anneaux géants – symboles de l’olympisme – avant de les gravir.

Communion olympique

A ce moment de communion olympique, Emmanuel Macron a donc choisi de rajouter un autre rendez-vous franco-français: une parade des athlètes médaillés sur les Champs-Élysées (54 ce vendredi) le samedi 14 septembre. L’organisation, cette fois, sera sans doute plus classique, avec un départ de l’Arc de Triomphe et une arrivée place de la Concorde. Laquelle, couverte de gradins, aura été l’un des lieux emblématiques de ces Jeux, tout comme l’esplanade des Invalides, le Grand Palais ou le Champ de Mars.

Alors, Super Macron? Le président de la République sort en tout cas avec une médaille olympique incontestable, tant il avait fait de ces Jeux, depuis leur obtention en 2017, l’un des rendez-vous phare de son second mandat. La parade olympique, destinée selon le communiqué de l’Élysée à «permettre à l’équipe de France unie, accompagnée de ceux qui auront contribué au succès des Jeux, le deuxième week-end de septembre, permettra à tous les Français d’Ile-de-France et de province de venir profiter d’un moment exceptionnel de communion avec nos sportifs».

Verra-t-on aussi des acteurs nationaux, comme Omar Sy, également pressenti pour la cérémonie de clôture? Mais surtout, qui seront les ministres appelés à recevoir les athlètes ou à les accompagner avec le Comité d’organisation des Jeux dirigé par Tony Estanguet?

Début septembre, le retour de la politique

Le scénario le plus probable, vu l’implication de certains ministres (Intérieur, Sports…) dans cette séquence olympique, est qu’ils seront toujours en poste le 14 septembre. Cela signifierait donc un report à la mi-septembre de la nomination d’un nouveau Premier ministre par le président français, à qui la Constitution accorde cette prérogative. A moins qu’un chef de gouvernement soit nommé plus tôt, et qu’il consulte début septembre pour former son équipe qui, de toute façon, n’aura qu’une majorité très relative à l’Assemblée nationale.

Une athlète politique semble en tout cas assurée de rater la médaille et le podium: Lucie Castets, la haute fonctionnaire nominée par le Nouveau Front Populaire (l’union de la gauche, victorieuse de peu aux législatives le 7 juillet). Pendant que celle-ci multiplie les interventions publiques, Emmanuel Macron persiste, lui, à l’ignorer.