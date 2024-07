L'Abbé Pierre accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes

L'Abbé Pierre est accusé dans un rapport d'agressions sexuelles.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

L'Abbé Pierre, célèbre prêtre français mort en 2007, est accusé d'agressions sexuelles par des femmes. Le co-fondateur d'Emmaüs est mis en cause dans un rapport de la fondation, ce mercredi 17 juillet, indique «Libération». Des salariées, volontaires, bénévoles et d'autres femmes de son entourage personnel le mettent en cause, précise le média français.

Le communiqué de l'organisation précise: «Le Mouvement Emmaüs rend publics des faits qui peuvent s’apparenter à des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel, commis par l’abbé Pierre, entre la fin des années 1970 et 2005.» L'enquête menée par un cabinet d'experts a permis de recueillir le témoignage de sept femmes, dont l'une d'entre elle était mineure (16-17 ans) au moment des faits. Selon les témoignages, encore cinq autres femmes sont concernées par des agressions semblables, mais elles n'ont toutefois pas pu être entendues.

Une enquête accablante

Selon le rapport d'enquête, l'Abbé Pierre est visé par de nombreux faits: des comportements inadaptés d'ordre personnel, une proposition sexuelle, des propos répétés à connotation sexuelle, tentatives de contacts physiques non sollicités ainsi que des contacts non sollicités sur les seins.

Le rapport indique que plusieurs personnes étaient au courant des comportements inadaptés de l'Abbé Pierre, sans pour autant agir contre. Le Mouvement Emmaüs a indiqué mettre en place un dispositif strictement confidentiel afin de récolter les témoignages. Dans son communiqué, le mouvement condamne et dénonce «les actes inacceptable commis par une personne qui a joué un grand rôle dans son histoire».