Michel Barnier, ce Premier ministre de droite qui pourrait sauver Macron

Depuis qu'Emmanuel Macron a débuté ses consultations en vue de trouver un Premier ministre, son nom n'a presque pas été cité. Mais au fur et à mesure des vétos opposés aux uns et aux autres, Michel Barnier pourrait, in extrémis, sauver le président

1/5 Ces temps-ci, Michel Barnier a surtout été vu dans les travées des stades lors des compétitions olympiques.

Richard Werly Journaliste Blick

Le cor des Alpes de l’Élysée va-t-il résonner dans ses oreilles et lui faire quitter ses contreforts savoyards bien aimés? Son nom, c’est notable, n'a pas encore fait le tour des rédactions parisiennes. Mais il a quand même fait surface dans la soirée du mercredi 4 septembre, après un nouveau tour de chauffe pour David Lisnard, l’élu de Cannes, président de l’influente Association des maires de France.

Qui pourrait céder aux sirènes de Matignon, le siège du Premier ministre Français? Michel Barnier, 73 ans, ancien négociateur européen du Brexit et ex-candidat à la présidentielle française de 2022.

Emmanuel Macron a déjà pensé dans le passé à recruter ce politicien de droite, gaulliste de conviction, toujours resté fidèle à son parti Les Républicains. Ancien vice-président de la Commission européenne en charge du marché intérieur et des services, cet excellent skieur qui avait superbement co-présidé le comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville en 1992, aurait pu être l’un des «ralliés» des débuts, comme Bruno Le Maire (ministre des finances démissionnaire) ou Gérald Darmanin (ministre de l’Intérieur démissionnaire).

Sauf que le tempérament présidentiel ne s’est jamais accommodé de l’intransigeance du montagnard. Michel Barnier n’aime les slaloms que sur les pentes enneigées. Pour le reste, son itinéraire a plutôt été droit, et à droite, comme ministre et parlementaire sous les présidences de François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Risque politique

Pourquoi donc jouer le jeu d’Emmanuel Macron in extremis, et prendre le risque de terminer sa carrière politique en queue de poisson, à la tête d’un gouvernement qui pourrait, à tout moment, être renversé par une majorité de députés d’opposition à l’Assemblée nationale? La réponse, selon plusieurs sources, tient en cinq «moments» à surveiller de près dans les heures et les jours qui viennent.



1. Le «moment» Macron: Rallier le président de la République aujourd’hui n’aurait pas du tout, pour Michel Barnier, le même sens que s’il avait répondu présent plus tôt. D’abord parce qu’Emmanuel Macron, en difficulté, se retrouve contraint d’accepter une forme de cohabitation avec son futur Premier ministre. Ensuite parce que le chef de l’État ne peut pas se représenter pour un troisième mandat en mai 2027. Il ne s’agira dès lors pas d’un ralliement. Ou plutôt si, disent ceux qui le connaissent bien: «Ce sera Macron qui se sera rallié à Barnier, pas le contraire.»

2. Le «moment» RN: Michel Barnier se targue, parmi les politiciens de la droite traditionnelle, d’avoir toujours entretenu des relations correctes avec le Rassemblement national, qu’il a politiquement combattu, en particulier au Parlement européen. L’intéressé avait aussi, lors de sa candidature présidentielle de 2022, tapé très dur sur le laxisme migratoire. Il proposait alors «un moratoire pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration». De quoi permettre un éventuel cessez-le-feu avec le puissant groupe parlementaire de Marine Le Pen, qui compte 126 députés, le plus important de l’Assemblée. Une chose est sûre en revanche: la détestation est maximale entre l’autre candidat sérieux de la droite, Xavier Bertrand, et le RN.



3. Le «moment» européen et financier: La France est, depuis la fin juillet, sous surveillance de la Commission européenne pour son déficit budgétaire excessif. Et le futur projet de loi de finances pour 2025 sera très dur à faire voter par une majorité de députés. Or Barnier a l’expérience des marchés financiers. Il peut incarner un recours, une sorte de gardien de la stabilité comme le furent, dans une Italie au bord du gouffre, l’ancien commissaire européen Mario Monti (2012-2013) et Mario Draghi (2021-2022)



4. Le moment «à droite»: Michel Barnier, septuagénaire, aura 76 ans lors de la prochaine présidentielle de 2027. Un âge qui pourrait le dissuader d’entrer dans la course. Ce qui laissera la voie ouverte à Edouard Philippe, qui vient de déclarer sa candidature, et à Laurent Wauquiez, l’actuel chef de la droite qui rêve aussi de l’Élysée (et s’entend bien avec Barnier). Bref, Barnier ne fâcherait personne dans son camp, d’autant que le Premier ministre nommé sera sur un siège éjectable. Mieux: il connaît très bien les arcanes du Parlement. Et il est apprécié à gauche. Il pourrait même annoncer des mesures sociales pour désamorcer le risque de grandes manifestations.



5. Le moment «international»: La France est en crise. Elle est, depuis 50 jours, dirigée par un gouvernement en «affaires courantes». Elle sort d’une belle réussite olympique dont Michel Barnier n’hésitera pas à porter l’étendard. Lui et Macron sont d’accord sur l’agenda européen, le soutien à l’Ukraine, le besoin de souveraineté de l’UE. Son expérience passée à négocier le Brexit avec l’ex-Premier ministre britannique Boris Johnson l’a aussi préparé à affronter, s’il le faut, les méthodes populistes d’un certain Donald Trump.



Enfin, puisqu’il faut bien trouver un motif de satisfaction helvétique: Michel Barnier connaît très bien la Suisse, et le dossier des négociations bilatérales entre Berne et Bruxelles.



Vous avez dit, candidat idéal?