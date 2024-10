L'acteur Nicolas Bedos a écopé d'un an de prison, dont six mois avec sursis probatoire, pour des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023. Le tribunal l'a relaxé pour des accusations de harcèlement sexuel en 2018.

L'acteur français a été reconnu coupable d'agressions sexuelles. Photo: AFP

L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos a été condamné mardi à Paris à un an de prison dont six mois avec sursis probatoire et à une obligation de soins pour des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023.

Nicolas Bedos, qui était absent au délibéré, a en revanche été relaxé «au bénéfice du doute» par le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement sexuel en 2018.

