Un ado de 14 ans est accusé d'avoir exécuté d'une balle à la tête un père de famille. Photo: Getty Images

En général, à 14 ans, on joue avec ses amis et non pas avec une arme. Pourtant, un adolescent du même âge à Marseille n'a pas hésité à s'en servir. Il est accusé d'avoir exécuté froidement d'une balle dans la tête un chauffeur VTC, père de trois enfants, vendredi 4 octobre.

Si l'auteur présumé de 14 ans a reconnu l'homicide, il parle de tir accidentel, indique Nicolas Bessone, procureur de Marseille, lors d'une conférence de presse tenue dimanche 6 octobre. Le jeune suspect n'était pas à son coup d'essai, il avait déjà purgé une peine de prison quelques mois avant. C'est à ce moment qu'un surveillant pénitentiaire, que RMC a retrouvé, a rencontré l'ado. Il se livre sur sa descente aux enfers du tireur.

«Complètement paumé»

Le gardien de prison se rappelle la venue du garçon: «Quand il est arrivé, il était complètement paumé. Dans son regard, il était presque craintif. C’était un enfant, tout petit, frêle. Un petit garçon.» Pour le surveillant, au vu de l'enfance du tueur présumé, pas vraiment étonnant qu'il ait mal tourné.

En effet, le tireur, né le 26 juillet 2010, était placé depuis ses neuf ans par les services sociaux, précise «La Provence». Ses deux parents sont actuellement en prison pour trafic de stupéfiant. Le gardien de prison confie au média monégasque: «Quand je vois la vie qu’il a, avec ses deux parents qui sont déjà en prison, l’éducation, elle est faite par la rue. Peut-être qu’il aurait été un peu plus opportun de le suivre un peu plus.» Les raisons pour lesquelles il était connu de la justice n'ont pas été révélées.

Sur fond de vengeance

Mais alors que s'est-il passé ce triste vendredi? Rembinons et remontons au mercredi 2 octobre, jour du premier drame. Deux jeunes, tout juste âgés de 15 ans, recrutés sur les réseaux sociaux, sont payés 2000 euros (1880 francs suisses) pour intimider un narcotrafiquant concurrent du commanditaire, rappelle le quotidien français «Sud Ouest». Mais alors, l'un des deux ados est repéré par le clan rival.

Il est finalement mortellement poignardé et brûlé. Face à cette situation, le commanditaire voit rouge et décide de recruter l'adolescent de 14 ans, payé cette fois 50'000 euros, pour tuer un membre du groupe ennemi. Accompagné d'un ami, il commande un VTC pour se rendre sur les lieux. Mais c'était sans compter sur le courage du père de famille de trois enfants qui refuse de les y emmener. L'issue sera fatale.

Le commanditaire balance

Le plus étonnant dans cette malheureuse histoire: le commanditaire lui-même – actuellement en prison – a dénoncé l'adolescent de 14 ans. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, il s'est plaint du travail de sa jeune recrue, détaille «La Provence». Ce dernier aurait échoué sur deux points: de un, il n'aurait pas ciblé la bonne personne, de deux, il n'aurait pas respecté les instructions lui demandant de brûler la voiture de sa cible après son meurtre. On penserait presque à une mauvaise blague si le père famille ne laissait pas derrière lui trois enfants en bas âge pour une histoire à laquelle il n'était pas liée.