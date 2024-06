La Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi formé par l'ex-chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla, rendant définitive sa condamnation à un an de prison ferme dans l'affaire des violences du 1er mai 2018.

Alexandre Benalla définitivement condamné à un an de prison ferme

AFP Agence France-Presse

Alexandre Benalla est condamné à un an de prison ferme. La Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi formé par l'ex-chargé de mission de l'Elysée. L'ex bras droit d'Emmanuel Macron s'était rendu coupable de violences lors d'une manifestation le 1er mai 2018.

Six ans après ce scandale qui a secoué le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la décision de la plus haute juridiction judiciaire confirme la condamnation en appel d'Alexandre Benalla à trois ans de prison dont un an ferme, prononcée le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris.