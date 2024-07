L'agresseur est soupçonné d'un meurtre une heure plus tôt

Un homme ayant grièvement blessé un policier jeudi soir près des Champs-Elysées à Paris est soupçonné d'avoir commis un meurtre en proche banlieue parisienne une heure plus tôt, a indiqué vendredi la justice française à l'AFP.

L'agresseur a été grièvement touché par balle par un autre policier jeudi soir, avant de succomber à ses blessures, avait annoncé dans la soirée le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour «tentative de meurtre sur fonctionnaire de police». Les autorités françaises avaient précisé jeudi que l'agression du policier était «sans motivation terroriste ni lien avec les Jeux Olympiques».

Coups de couteaux mortels sur une ado

Selon des sources policières, le suspect aurait porté deux coups de couteau mortels à un adolescent de 16 ans dans un appartement à Courbevoie, au nord de Paris, avant de prendre la fuite sur un deux-roues. Les parents du meurtrier, contactés par les policiers, ont précisé que leur fils squattait cet appartement. Selon la famille, il présentait des troubles psychiatriques et avait déjà fugué du domicile familial dans une région au sud de Paris et de l'hôpital psychiatrique.

Plus tard dans la soirée, des policiers chargés de l'ordre public et de la circulation avaient ensuite été appelés jeudi par un agent de sécurité privée d'une boutique Louis Vuitton pour signaler la présence dans le magasin d'un homme porteur d'un couteau. L'homme s'était enfui avant de faire face aux policiers et de blesser un agent à la nuque, près des cervicales.

Cet attaque intervient à huit jours de l'ouverture des Jeux olympiques, pour lesquels quelque 35'000 policiers et gendarmes et 18'000 militaires français seront mobilisés en moyenne chaque jour.