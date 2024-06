Qui est le plus démocrate au moment de voter: la Suisse ou la France?

Les élections législatives françaises posent la question qui fâche: et si la Ve République avait perdu ses repères? Et si les électeurs français ne s'y retrouvaient plus? Au comptoir d'Helvétix Café, on ose poser des questions suisses.

1/5 Emmanuel Macron le répète depuis sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale: il a voulu redonner la parole au peuple «souverain»

Richard Werly Journaliste Blick

L’expression est très helvétique. Lors de l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, le 9 juin au soir, Emmanuel Macron a affirmé vouloir donner la parole au «peuple souverain». Rien à dire. La décision prise par le président français est démocratique. Macron redoutait de voir le gouvernement de Manuel Valls renversé par l’union des oppositions en octobre, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2025. Il a donc anticipé.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Comparons les systèmes politiques. Osons faire ce que les experts détestent, à savoir mettre sur notre comptoir de l’Helvétix Café deux types de fonctionnement démocratique. En Suisse, une démocratie horizontale et un Conseil fédéral en forme de coalition forcée des principaux partis représentés au parlement. C’est la fameuse «formule magique», pondérée par les votations et le pouvoir des cantons. En France, une démocratie très verticale, où le président élu au suffrage universel depuis 1962 dispose de pouvoirs incomparables, bien supérieurs par exemple à ceux du président des États-Unis.

Oui, posons-nous la question que beaucoup de Français se posent? N’est-il pas temps de changer de système au pays de Voltaire? Ces temps-ci, pas mal d’observateurs de la scène politique prédisent qu’Emmanuel Macron ne pourra sortir de la crise qu’en nommant un gouvernement de «techniciens», ou en acceptant de former une coalition entre les principaux partis de l’Assemblée, sur le modèle allemand. Mais la démocratie ne se résume pas aux seules institutions. Il y a aussi les citoyens. Que veulent-ils? Qu’attendent-ils de leurs hommes et femmes politiques, en Suisse et en France?



Suisse-France: deux démocraties incompatibles ou, au contraire, deux démocraties qui se ressemblent de plus en plus? A Helvétix Café, le podcast de Blick qui décrypte le pays d’Astérix, on adore les irréductibles Gaulois. On les regarde. On les admire parfois. Il nous arrive de ne pas les supporter, ou de les trouver carrément à côté de la plaque.

Un nouveau venu dans notre podcast

Bienvenue dans ce nouvel épisode du seul podcast qui regarde la France depuis la Suisse, avec notre éditorialiste Catherine Schwaab, Suissesse de Paris, et un nouveau venu: le très expérimenté Fabrice Le Quintrec, qui fut longtemps l’une des grandes voix de France Inter. Une progressiste face à un conservateur? Mais non. Car nous sommes en Suisse. Et lorsque les réalités s’imposent, l’on sait – et on aime – travailler ensemble!



Helvétix Café, un podcast de Blick à écouter sans modération! Santé!