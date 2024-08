Ce baiser crée l'émoi en France

1/2 La France entière discute de ce baiser.

Cette tendre accolade a enflammé la toile. Après une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques grandiose, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports française, a embrassé Emmanuel Macron.

Ils s'accolent intensément sous les yeux du président du CIO Thomas Bach et du Premier ministre Gabriel Attal. La scène n'est pas non plus passée inaperçue aux yeux des Français et de l'opinion publique mondiale.

Le baiser a-t-il mis Gabriel Attal mal à l'aise?

Les photos des deux politiciens suscitent l'émoi chez nos voisins. Pour de nombreux Français, ce baiser est trop intime. Sur le site Internet du magazine du «Figaro», l'étonnement est grand: «Ce baiser est étrange.» «C'est quoi ce baiser entre Oudéa et Macron?!», peut-on y lire.

Sur X, les images font l'objet de discussions animées. Une utilisatrice critique cette image comme étant indécente et «pas digne d'un président et d'une ministre». Un autre utilisateur estime que le baiser est «plus que chaleureux».

Sur les photos, Gabriel Attal regarde sur le côté, semblant être gêné. Il donne l'impression d'être mal à l'aise face à ce moment d'intimité entre collègues du gouvernement.

Macron et la ministre restent silencieux

Le journal «Midi Libre» évoque un «baiser passionné» dans «l'exubérance de la joie». Jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre ne se sont exprimés sur ce baiser.

Un jour seulement après l'excitation de cette accolade, d'autres photos ont été publiées, sur lesquelles Emmanuel Macron embrasse à nouveau la ministre. Cette fois-ci, après que l'équipe de France a remporté la médaille d'or en rugby à 7. La scène semble nettement moins intime.