Un homme a été tué et un autre blessé dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rixe entre quartiers rivaux à Créteil, entraînant la garde à vue de onze personnes et l'ouverture d'une enquête pour meurtre en bande organisée.

Ce décès survient après plusieurs faits de violences entre jeunes qui ont fortement marqué l'opinion en France.

AFP Agence France-Presse

Un homme a été tué dans la nuit de samedi à dimanche et un autre blessé lors d'une rixe «sur fond de rivalité entre quartiers» à Créteil, au sud-est de Paris, a indiqué dimanche le parquet de la ville à l'AFP. Onze personnes, dont quatre mineurs, ont été placées en garde à vue et une enquête a été ouverte pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, a précisé le parquet.

Selon une source policière, les forces de l'ordre ont reçu plusieurs appels dans la nuit, peu après minuit, signalant des détonations et un attroupement d'environ trente personnes armées et encagoulées, qui se sont enfuies à l'arrivée de la police. Deux personnes majeures blessées par des coups de couteaux ont été transportées à l'hôpital. L'une est décédée «des suites de ses blessures», a indiqué le parquet, tandis que le pronostic vital de l'autre n'était pas engagé.

Les épisodes se multiplient

Ce décès survient après plusieurs faits de violences entre jeunes qui ont fortement marqué l'opinion en France. En mai, un jeune homme âgé de 17 ans était décédé à Poitiers après avoir reçu un coup de couteau à la gorge dans un affrontement entre bandes rivales. Un mois plus tôt, un adolescent de 15 ans était mort poignardé lors d'une rixe à Châteauroux (centre) et un collégien de 15 ans avait succombé à ses blessures après avoir été passé à tabac à la sortie du collège, à Viry-Châtillon, en région parisienne.

Après plusieurs autres drames similaires, le gouvernement avait lancé en juin 2021 un plan interministériel pour lutter contre ce phénomène, incluant des mesures telles que la surveillance renforcée des réseaux sociaux, d'extension des horaires d'accueil en centre de loisirs ou encore de création de postes d'intervenants sociaux dans les commissariats, gendarmeries et établissements scolaires.