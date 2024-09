Les images de l'immense manifestation en soutien aux victimes de viol

ATS Agence télégraphique suisse

«On est toutes Gisèle», «violeur on te voit, victime on te croit», «tu n'es pas seule», ont scandé régulièrement plus de mille manifestantes et manifestants réunis à Paris, place de la République, en soutien aux victimes de viol. Les images de cette manifestation, pour «que la honte change de camp».

Photo: Anadolu via Getty Images 1/8

L'appel à se rassembler avait été lancé avec une affiche montrant le visage de Gisèle Pelicot, coupe au carré et lunettes rondes, dessiné par la graphiste belge «Aline Dessine» aux 2,5 millions d'abonnés sur Tik Tok. Car en acceptant que le procès de son mari et des cinquante hommes qu'il avait recrutés sur internet pour la violer alors qu'elle était inconsciente, soit public, cette femme de 71 ans a soulevé une puissante vague de soutien aux victimes de viols et agressions sexuelles.