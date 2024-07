Va-t-on très vite regretter Emmanuel Macron?

Le macronisme sent le roussi. Encore trois ans à présider la France, c'est possible pour Emmanuel Macron après la dissolution de l'Assemblée et l'absence de majorité claire issue des élections? Écoutez notre podcast Helvétix Café.

1/5 Emmanuel Macron hérite, au sortir des législatives, d'une Assemblée nationale sans majorité claire.

Richard Werly Journaliste Blick

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il est incontestablement responsable de la situation politique dans laquelle se trouve la France. Par sa dissolution de l’Assemblée nationale décidée le 9 juin, au soir des élections européennes, Emmanuel Macron a plongé son pays dans une crise inédite. Une campagne électorale express de 21 jours, soit la plus courte de l’histoire. Et à l’issue du second tour des législatives le 7 juillet, une assemblée sans majorité claire, d’où une coalition gouvernementale devra se dégager…

L’heure est donc aux critiques sur l’attitude du président français, et sur sa décision surprise de renvoyer les 577 députés devant leurs électeurs. Mais regardons les choses en face, avec un peu de recul suisse et européen. Et si Emmanuel Macron avait un bien meilleur bilan qu’on ne le dit à Paris? Et s’il n’était pas le seul responsable de cette crise, dans un pays fracturé et polarisé, où l’extrême droite est de plus en plus forte? Sa décision de dissoudre l’assemblée, après tout, était démocratique. C’est le peuple souverain qui a décidé. Alors, avec qui faut-il être sévère? Avec le chef de l’État ou avec les électeurs?

Un podcast unique

Blick est le seul média à offrir chaque semaine un podcast spécialisé sur la France. Helvétix Café est unique. L’occasion de décrypter le pays d’Astérix en version helvétique, avec nos compères habitués du comptoir de notre bistrot alpin: Catherine Schwaab, l’éditorialiste vaudoise installée de longue date à Paris, longtemps collaboratrice de Paris-Match; François Garçon, essayiste spécialisé dans les comparaisons entre la Suisse et la France, et Fabrice Le Quintrec, ancienne grande voix de France Inter, observateur avisé des mœurs politiques françaises qu’il connaît sur le bout des doigts.

Au comptoir de l’Helvétix Café, toutes les questions sont bonnes à poser. Le macronisme est-il fini? Les Français comprennent-ils que leur pays n’a plus les marges de manœuvre budgétaires d’antan? Et si Emmanuel Macron, très apprécié lors de sa visite à Berne en novembre 2023, avait manqué son rendez-vous avec ses compatriotes, au fil de ses deux mandats secoués par la crise des «Gilets Jaunes», la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine?

Sans modération

Écoutez cet épisode d’Helvétix Café sans modération. Chaque vendredi désormais, c’est la France en direct vue de Suisse. A ne pas rater pendant le week-end avant de recevoir, chaque mardi, notre newsletter Republick!