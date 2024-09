Pas encore de gouvernement: Michel Barnier, c'est sérieux?

Richard Werly Journaliste Blick





Nous revoilà au comptoir de l’Helvétix Café, le bistrot alpin le plus suisse de Paris! Et pour parler d’un premier ministre français qui pourrait presque être Suisse: le savoyard Michel Barnier, 73 ans, nommé le 5 septembre à ce poste par Emmanuel Macron. Barnier, un politicien à la mode helvétique? Il n’en fallait pas plus pour faire réagir notre compère François Garçon, essayiste franco-suisse, spécialiste des relations entre les deux pays et, surtout, fin connaisseur de leurs différences.

Vous aimez la politique Française? Alors, essayons de voir, vu de Suisse, ce qui peut changer avec un chef de gouvernement nommé Michel Barnier, conservateur supposé expert en coalition et en compromis, dont la ténacité face aux Britanniques pour négocier le chaotique divorce du Brexit fut légendaire? François Garçon à son avis: pour lui, Barnier est au fond le meilleur choix… par défaut. Il a permis d’éviter la candidate de la gauche unie Lucie Castets. Il s’est imposé parce que les autres candidats sur la ligne de départ pour Matignon, Bernard Cazeneuve (centre gauche) et Xavier Bertrand (droite sociale). Mais comment peut-il gouverner? Et, surtout, pourra-t-il exister face à Emmanuel Macron et réussir à contenir l’insatiable appétit de pouvoirs de ce président désavoué lors des législatives anticipées qu’il a lui-même provoquées?

Nommé le 5 septembre chef du gouvernement, Michel Barnier doit encore désigner ses ministres Photo: AFP 1/5

Prenez un moment pour écouter cet épisode de rentrée d’Helvétix café, le podcast de Blick consacré chaque semaine au pays d’Astérix. Du décodage en version suisse. Décapant. Revigorant. Comme le bon air de nos montagnes, tant aimées de Michel Barnier dont le tremplin politique fut, en 1992, la coprésidence du comité d’organisation des JO d’Hiver d’Albertville, en Savoie!