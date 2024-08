Monument du cinéma français, Alain Delon était également un citoyen suisse en 1999. Jusqu'à sa mort, ce dimanche, la star est toujours restée domiciliée dans le pays. Pour le meilleur et pour le pire.

Alain Delon et la Suisse, une histoire d'amour mouvementée

Alain Delon à Genève en 1991, aux côtés de ses avocats, les Suisses Charles Poncet (gauche) et Dominique Warluzel (droit).

Alain Delon s'est éteint dimanche à l'âge de 88 ans. Depuis 1985, l'acteur s'était également installé en Suisse, à Chêne-Bougeries, dans le canton de Genève. En 1990, il obtient le permis C, puis en 1999 la nationalité suisse. C'est le 23 septembre 1999 que le Conseil communal de Chêne-Bougeries vote la naturalisation suisse d'Alain Delon, ainsi que de ses deux enfants, Anouchka et Alain-Fabien (huit et cinq ans à l'époque). Le 13 mars 2000, l'acteur prête serment dans la salle du Grand Conseil de Genève.

En 2005, la star vend pour 3,5 millions de francs sa propriété de Chêne-Bougeries, mais reste domiciliée dans le canton, dans un appartement du quartier de Florissant, à Genève. Sa fille Anouchka y vit avec son mari et son fils depuis 2018. En 2011, l'appartement est le théâtre d'un drame, auquel est mêlé son fils Alain-Fabien Delon, âgé alors de 17 ans. Lors d'une soirée privée à laquelle ne participaient que des mineurs, une fille de 16 ans est grièvement blessée par balles à l'abdomen.

Accréditant la thèse de l'accident, le Tribunal des mineurs condamne en 2013 le jeune homme à cinq mois de prison avec sursis durant un an pour lésions corporelles graves par négligence. L'adresse de Champel accueille aussi le siège de la société Alain Delon International Distribution (Adid), qui gère tous les produits dérivés au nom de la star. L'acteur en était le président et sa fille la vice-présidente.