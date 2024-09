Michel Barnier est nommé Premier ministre par Macron

04.09.2024, 13:04 heures

Pourquoi Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre

Il est temps de redire quelques évidences, 51 jours après la démission du premier ministre français Gabriel Attal et de son gouvernement, le 16 juillet dernier. Pourquoi trouver un candidat est si difficile? Et pourquoi, ​en pleine crise politique, l’ancien chef de gouvernement Edouard Philippe (2017-2020)​ vient-il de se lancer par avance dans la course pour l’élection présidentielle de 2027?

La première évidence est ​le caractère inédit de la situation actuelle en France​. Jamais, depuis 1958 et l’adoption de la constitution de la Ve République, l’Assemblée nationale n’a été aussi divisée, et aussi incapable d’accoucher d’une majorité de 289 députés sur 577. Pour mémoire, trois blocs antagonistes se partagent l’hémicycle: le Rassemblement national (142 élus avec alliés), le Nouveau Front Populaire (Union de la gauche, 158) et le bloc central composé des macronistes et de la droite traditionnelle (170). S’y ajoutent les indépendants et non inscrits (29). Compte tenu des oppositions entre blocs, et du refus de compromis entre ces trois forces politiques, la seule option est donc à ce jour celle d’un gouvernement minoritaire, qui devra batailler pied à pied pour chaque projet de loi, à commencer par le budget 2025 dont l’examen est supposé démarrer le 1er octobre.

Une motion de censure?

La deuxième évidence est le risque d’une motion de censure. Cette procédure peut être déclenchée par les députés, ou intervenir lorsque le Premier ministre engage sa responsabilité sur un texte de loi. Elle vise à faire tomber un gouvernement. Elle doit être signée par un dixième de l’effectif total de l’Assemblée, soit 58 députés. Elle requiert toutefois la majorité absolue des sièges, soit 289 voix, pour être adoptée. Si tel est le cas, le premier ministre doit remettre la démission du gouvernement au président de la République. Un scénario possible aujourd'hui si deux des blocs de l’Assemblée s’allient contre le troisième.

Troisième évidence: Aucune des personnalités contactées ou consultées jusque-là par Emmanuel Macron ne peut aujourd’hui obtenir les compromis parlementaires indispensables pour éviter la chute du gouvernement en quelques semaines. Au centre droit, Xavier Bertrand bute sur le risque d’une motion de censure soutenue par le RN et la gauche.

Au centre gauche, Bernard Cazeneuve bute sur le risque d’une motion de censure du RN, de la droite traditionnelle et d’une partie de la gauche radicale. Hors du champ politique, toutes les personnalités «techniques» risquent l’embuscade parlementaire. Pour le moment, l’indispensable pacte de «non-agression», selon lequel une majorité de députés s’engageraient à ne pas censurer le gouvernement, reste hors d’atteinte.