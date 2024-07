Le meilleur de Paris pendant les Jeux Olympiques? Ses musées!

Vous aimez Paris? N'oubliez pas que ceux-ci seront aussi l'occasion de découvrir le meilleur de la ville lumière: ses musées. Et sachez qu'au coeur de tout cela, il y a un artiste suisse! On vous raconte tout dans notre podcast Helvétix Café. A écouter d'urgence.

1/6 Relais de la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024, Avenue de Trudaine Musee du Louvre, le 14 juillet 2024.

Richard Werly Journaliste Blick

Les Jeux Olympiques ne sont pas qu’une affaire de sportifs et de records. Vive l’Olympiade culturelle! Pour vous qui préparez peut-être votre déplacement à Paris pour voir l’une ou l’autre des épreuves, un détour s’impose. N’oubliez pas que les musées parisiens vont vous offrir aussi, durant cette période, le meilleur d’eux-mêmes. Les musées, véritables médailles d’or olympiques? C’est le thème de notre Helvetix café, le podcast de Blick qui décrypte chaque semaine le pays d’Astérix en version helvétique.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pourquoi parler des musées et de culture à l’orée des JO qui s’ouvriront, ce 26 juillet, par une cérémonie d’anthologie sur la Seine, devant 400'000 spectateurs et une trentaine de chefs d’État ou de gouvernement? Parce que Paris, c’est ça! Écoutez notre consœur Catherine Schwaab, vaudoise installé à Paris de longue date, vous parler de ses excursions dans les plus beaux musées parisiens.

Catherine n’est pas vraiment une fan de natation, d’athlétisme ou de lutte gréco-romaine. Mais elle a des conseils pour vous. A commencer par l’exposition «L’Olympisme, une invention moderne, un héritage antique» au musée du Louvre. Saviez-vous que les jeux modernes doivent beaucoup, en termes d’images et d’objets (médailles, vases, bas reliefs..) à l’artiste suisse Émile Gilliéron, installé en Grèce à partir de 1876? C’est sur lui que s’appuya le Baron Pierre de Coubertin, père de la renaissance des Jeux, pour ressusciter l’iconographie des Jeux antiques…

Alors, Paris, ville sale, où les mulots disputent les trottoirs aux passants, slalomant entre les poubelles mal collectées? Une ville grillagée pour des raisons de sécurité pendant les JO? Ne dites pas cela au comptoir de l’Helvétix Café. La maire de la capitale française, Anne Hidalgo, vient de se baigner dans la Seine (en combinaison intégrale) et Catherine Schwaab s’est promis de l’imiter. Allez, à l’Helvétix Café, nous sommes d’abord une bande. Un collectif. Qui, de Genève à Lausanne en passant par Neuchâtel, Bienne, Sion ou Fribourg, est prêt à sauter dans la Seine avec Catherine, la plus parisienne des Suissesses?



Cliquez ici pour découvrir l'Olympiade culturelle