Le Premier ministre français Michel Barnier a présenté son gouvernement!

La députée macroniste Anne Genetet nommée ministre de l'Education nationale

La députée macroniste Anne Genetet a été nommée samedi ministre de l'Education nationale en remplacement de Nicole Belloubet dans le gouvernement du nouveau Premier ministre Michel Barnier, a annoncé le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler.

Elue des Français de l'étranger, plutôt connue à l'Assemblée pour ses travaux sur la défense et la diplomatie, elle hérite de l'une des administrations les plus exigeantes de l'Etat. Inconnue du grand public, elle devient la sixième ministre de l'Education en sept ans et aura fort à faire pour construire une relation de confiance avec les enseignants.