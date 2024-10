De pro de l'arnaque à violeur multirécidiviste: qui est Tony P.?

Le Français a fait croire qu'il était gendarme ou styliste pour duper ses victimes. Il est également accusé de viol. Photo: Facebook: Tony P.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Un gros procès s'apprête à secouer la France. Tony P., 28 ans, s'est bâti une réputation d’escroc multirécidiviste, accumulant des millions d’euros par ses arnaques à travers l'Europe. Il est surnommé le «Rocancourt du Tarn», du nom du célèbre escroc français qui a dupé Hollywood.

Mais dans le cas du procès qui s'ouvrira en janvier, les crimes ne sont pas uniquement d'ordre financier. Tony P. est également accusé de cinq viols et d'une agression sexuelle, révèle «Le Parisien». Et ce, après des années de fraude et d’abus, où il a trompé des victimes en se faisant passer pour un styliste, un pilote de course, un gendarme, ou encore un marchand d’armes.

Agression brutale

Plusieurs femmes ont porté plainte contre lui pour viols et agressions. L'une de ses victimes décrit une agression brutale survenue lors du réveillon du Nouvel An. D'autres témoignages racontent des expériences similaires.

En parallèle de ses abus, le jeune Français a mené une vie de luxe en trompant ses hôtes et ses partenaires. Il fréquentait des restaurants, des clubs et des casinos sur la Côte d'Azur, à Monaco, et a même assisté au Festival de Cannes sous de fausses identités. Obsédé par les apparences et le prestige, il s’inventait des vies pour tromper son entourage, rapporte «Le Parisien».

Marchand d'armes en Ukraine

Aujourd’hui, il est décrit par des experts comme un «prédateur» cherchant à tirer profit de tout contexte social pour servir ses intérêts. Les victimes de ses violences sexuelles partagent toutes un sentiment d'infériorité. Le procès à venir devra déterminer jusqu'où s'étend la gravité de ses crimes, tant financiers que sexuels.

Originaire de Thaïlande et adopté par une famille française, Tony P. a grandi dans le département français du Tarn. Suite à des conflits familiaux, il entame rapidement une carrière criminelle. Entre 2014 et 2021, il accumule des condamnations pour des fraudes s'élevant à des millions d'euros. En 2022, il pousse l'arnaque jusqu'en Ukraine, où il se fait passer pour un marchand d'armes pendant la guerre.