«Je suis en train de monter un gros truc avec Canal+, ne vous inquiétez pas»

Cyril Hanouna reste chez Canal+ et prépare une offre multimédia incluant télé, presse digitale et papier. La chaîne C8 doit s'arrêter en février 2025, mais Hanouna promet un grand projet pour mars.

«Ma priorité c'est de conserver toutes les personnes qui travaillent à mes côtés (...), c'est de continuer une émission quotidienne, en direct ou pas», a annoncé Cyril Hanouna dans TPMP. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Cyril Hanouna a assuré jeudi qu'il restait dans le groupe Canal+, au sein duquel il travaille pour créer une offre multimédia déclinée sur internet et sur support papier, en plus de la télévision. «On est dans le groupe Canal, on reste dans le groupe Canal. Je suis en train de monter un gros truc avec eux, donc ne vous inquiétez pas», a déclaré l'animateur vedette de «Touche pas à mon poste» (TPMP).

«Il y aura de la télé, une plateforme digitale, de la presse digitale et de la presse papier», a-t-il précisé, promettant d'être «prêt pour le mois de mars».

La chaîne C8, du groupe Canal+, doit s'arrêter le 28 février 2025 à la suite d'une décision du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, qui l'a écartée du renouvellement des fréquences TNT (télévision numérique terrestre). Le groupe Canal+, qui fait partie de Vivendi, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, a contesté cette décision devant le Conseil d'Etat. Une décision est attendue en novembre.

«Une grosse piste pour conserver TPMP»

«C'est un dossier épineux, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire 'on ne peut pas enlever la prochaine chaîne de la TNT'», a estimé l'animateur, évoquant dans tous les cas «une grosse piste avec le groupe Canal pour conserver 'TPMP'», sans donner plus de précisions.

Lundi, il avait déjà pris la parole sur ce sujet, en fin d'émission. «Ma priorité c'est de conserver toutes les personnes qui travaillent à mes côtés (...), c'est de continuer une émission quotidienne, en direct ou pas, peut-être avec un petit délai de quelques minutes», avait insisté l'animateur aussi influent que controversé.