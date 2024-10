Le démographe américain James Vaupel a un jour prédit que la plupart des enfants qui naîtraient au 21e siècle atteindraient l'âge de 100 ans. Photo: Wikipedia 1/8

Marian Nadler

L'espérance de vie moyenne a augmenté de manière fulgurante dans le monde entier au cours des 100 dernières années. Pour certains, comme le multimillionnaire américain Bryan Johnson, ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous puissions vivre éternellement. Mais est-ce vraiment le cas?

Une étude publiée ce mois-ci dans la revue spécialisée «Nature Aging» remet en question l'optimisme en matière de longévité. La théorie annonce que les limites de notre vie biologique sont d'ores et déjà épuisées. L'équipe du sociologue S. Jay Olshansky a examiné plusieurs pays dans lesquels les gens ont tendance à vivre le plus longtemps. Parmi eux figuraient l'Australie, Hong Kong, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et la Suède, mais aussi la Suisse.

Mais partout dans le monde, l'espérance de vie a augmenté au cours du 20e siècle. Pourtant, le rythme de sa croissance ralentit et la fin de cette tendance pointe à l'horizon. Seul Hong Kong a connu une croissance stable de l'espérance de vie.

«Nous partons fondamentalement du principe que nous vivrons à peu près aussi longtemps que nous vivons actuellement», résume S. Jay Olshansky au sujet de l'étude au «New York Times». Selon lui, l'espérance de vie moyenne maximale pourrait être d'environ 87 ans. À noter que les femmes vivent en moyenne un peu plus longtemps que les hommes. Un bémol pour tous ceux qui rêvent d'immortalité. Certains pays, comme le Japon et l'Italie, se rapprochent déjà de ce chiffre.

L'usure devient un obstacle insurmontable

Selon Olshansky et son équipe, il ne faut donc plus s'attendre à de grands bonds en avant dans l'espérance de vie. Car même si nous allongeons la durée de vie, l'usure du corps devient un obstacle insurmontable, argumente le professeur d'épidémiologie.

«Nous pouvons prolonger quelque peu la durée de survie grâce aux progrès de la médecine», explique-t-il au «New York Times». Mais même s'il n'y avait plus de décès dus à des maladies ordinaires ou à des accidents, les gens mourraient du vieillissement lui-même.

Un coup de frein pour les optimistes de la longévité

Le démographe James Vaupel avait un jour prédit que la plupart des enfants qui naîtraient au 21e siècle atteindraient l'âge de 100 ans. Cette thèse est également démentie par la nouvelle étude. Un coup d'œil sur les données montre que dans les pays considérés, les personnes décèdent plutôt entre 70 et 90 ans. On peut donc en conclure que les chances de vivre beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui sont plus faibles que ce que nombre de personnes espèrent.

Les chercheurs laissent toutefois la porte ouverte à l'âge de Mathusalem: une percée scientifique déterminante pourrait éventuellement augmenter l'espérance de vie au-delà de la tranche d'âge indiquée. Mais cette avancée n'est pas prévue pour tout de suite.