Une voiture percute une terrasse à Paris: un mort et plusieurs blessés

Trois blessés seraient en urgence absolue.

Un automobiliste a foncé sur la terrasse d'un café du XXe arrondissement de Paris mercredi, pour une raison indéterminée à ce stade, faisant un mort et six blessés, dont trois graves, à moins de dix jours de l'ouverture des Jeux olympiques dans la capitale. Les faits ont eu lieu vers 19H30 mercredi, a appris l'AFP de sources policières et proche de l'enquête.

Une personne est morte, selon une source policière. Parmi les six blessés, trois se trouvaient en urgence absolue et trois en urgence relative, a précisé cette source. Selon l'une des sources policières, il s'agirait d'un accident routier, mais d'autres sources appelaient encore à la prudence peu avant 21H00. Le conducteur du véhicule a pris la fuite à pied, mais le passager a été interpellé, a détaillé la source policière. Il était positif aux stupéfiants et à l'alcool, selon la source proche du dossier.

Les faits interviennent à moins de dix jours de l'ouverture des Jeux olympiques.

Un drame dans une «rue tranquille»

Un important dispositif policier était en place autour de la terrasse du bar Le Ramus, avenue du Père-Lachaise, où la voiture s'est encastrée, a constaté un journaliste de l'AFP. Au moins quatre camions de pompiers se trouvaient aussi à proximité et des militaires du dispositif Sentinelle étaient en faction sur la place Gambetta, à proximité.

Les services d'urgence et les forces de sécurité françaises travaillent dans un périmètre autour d'une scène où une voiture a percuté un café-bar dans le XXe arrondissement de Paris.

Le serveur d'un café à 200 mètres était sur sa terrasse. Il a vu la voiture passer «à toute vitesse» et entendu un grand bruit. La voiture «a grillé le sens interdit et a foncé», a précisé ce serveur, qui travaille dans cette avenue depuis trois ans. Il dit s'être approché et avoir vu les gens partir en courant et un corps. «C'est des collègues, c'est des voisins, je les connais quand même», a-t-il expliqué à l'AFP, les larmes aux yeux. «C'est une rue tranquille, il ne se passe jamais rien», confie-t-il sous couvert de l'anonymat, précisant que «très vite», les policiers sont arrivés. Il a vu deux femmes sortir des boîtes de pansements pour tenter d'aider des victimes.

A quelques jours des JO

Ces faits interviennent à moins de dix jours de l'ouverture des Jeux olympiques, pour lesquels quelque 35'000 policiers et gendarmes et 18'000 militaires français seront mobilisés en moyenne chaque jour.

A partir de jeudi, dès 5H00, et jusqu'au 26 juillet, le périmètre de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) sera activé à Paris aux abords des quais de Seine, en vue de la cérémonie d'ouverture des JO-2024. Quelque 326'000 spectateurs – 104'000 places payantes sur les quais bas, 222'000 places gratuites sur les quais hauts – sont attendus le 26 juillet pour assister à la cérémonie d'ouverture sur la Seine, la première dans l'histoire des Jeux qui se déroulera hors d'une enceinte sportive.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris «ne font pas l'objet d'un ciblage spécifique par les organisations terroristes internationales», avait assuré mardi le procureur national antiterroriste Olivier Christen, soulignant néanmoins la «résurgence» de la menace terroriste pour «l'ensemble du territoire».