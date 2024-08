La mort d'un gendarme renversé par un chauffard récidiviste a suscité de vives réactions politiques en France. Alors que sa veuve accuse les autorités de «laxisme», des responsables de droite appellent à des sanctions plus sévères contre les récidivistes.

Lors d'une cérémonie à Mandelieu-La Napoule, la femme du policier renversé a pris la parole.

AFP Agence France-Presse

La mort d'un gendarme de 54 ans renversé par un chauffard récidiviste dans la nuit du 26 au 27 août a déclenché de nombreuses et vives réactions politiques en France, sa veuve accusant mercredi les autorités de «laxisme».

«Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. (...) La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance», a lancé Harmonie Comyn, lors d'une cérémonie à Mandelieu-La Napoule, dans le sud-est de la France, retransmise par BFMTV. «Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes», a-t-elle ajouté.

Le chauffard, un Cap-Verdien de 39 ans en situation régulière, a été arrêté à Cannes quelques heures après le drame. Il avait 10 condamnations à son casier judiciaire pour «des infractions à la circulation routière» non précisées, ainsi que «des atteintes aux personnes», et était positif à un dépistage d'alcoolémie après son interpellation. Le parquet de Grasse a requis son inculpation pour «meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique» et son placement en détention provisoire.

Les réaction pleuvent à droite

Selon le procureur, il a affirmé en garde à vue «n'avoir pas vu le gendarme sur la chaussée» et l'avoir «percuté involontairement». Mais un extrait de vidéosurveillance daté de lundi, authentifié par l'AFP, montre une berline noire se déporter sur la file de droite de la bretelle de sortie de l'autoroute A8, à Mougins, et percuter de plein fouet un des deux gendarmes en gilets fluos procédant à des contrôles au milieu de la voie, puis prendre la fuite à vive allure.

Après le cri de détresse de la veuve de la victime, le président du Rassemblement national (RN, extrême droite) Jordan Bardella a appelé sur X à arrêter de «tolérer ceux qui pourrissent la vie des Français» et à rétablir «une justice qui punit sévèrement». «Ce cri de douleur est un appel au sursaut. Notre nation doit réagir», a commenté le patron des députés Droite républicaine Laurent Wauquiez. Lors d'une seconde cérémonie avec environ 500 personnes, le maire de Cannes David Lisnard (droite) a lui-aussi estimé qu'"un mutirécidiviste, s'il est étranger, doit être expulsé, et lorsqu'il est Français, il faut que les peines soient appliquées».

Un nombre record de 13 décès avaient été enregistrés en 2022 après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers en France. Les victimes étaient pour la quasi-totalité les conducteurs ou passagers des véhicules en cause.