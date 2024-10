Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce jeudi matin dans plusieurs régions françaises après le passage de la dépression Kirk, causant inondations et chutes d'arbres sur les voies, selon la SNCF.

La dépression Kirk interrompt le trafic et perturbe plusieurs lignes SNCF

Inondations et chutes d'arbres sur les voies

Le trafic ferroviaire est interrompu ou perturbé jeudi matin sur plusieurs lignes locales dans cinq régions après le passage de la dépression Kirk, qui a entraîné des inondations et des chutes d’arbres sur les voies, a indiqué la SNCF. Photo: AFP

Le trafic ferroviaire est interrompu ou perturbé jeudi matin sur plusieurs lignes locales dans cinq régions après le passage de la dépression Kirk, qui a entraîné des inondations et des chutes d’arbres sur les voies, a indiqué la SNCF. «Les vents violents et les fortes pluies de la dépression Kirk ont entraîné des inondations et des chutes d’arbres sur les voies», explique la SNCF dans son «point de situation» de début de journée.

Après des «stop circulation localisés» décidés mercredi, «ce matin, le travail de reconnaissance des voies se termine pour vérifier si les lignes touchées par Kirk sont exploitables», ajoute SNCF Réseau.

Dans le détail, en Nouvelle-Aquitaine, «pour confirmer la possibilité de reprise», «la reconnaissance des lignes est toujours en cours sur les lignes Bayonne – Saint-Jean-Pied-de-Port, Pau – Tarbes, Morcenx – Mont de Marsan, Limoges – Poitiers, Limoges – Ussel, St-Sulpice – Montluçon et Limoges – Périgueux». Pour les lignes Brive – Ussel, Nexon – Saint-Yrieix et Pau – Oloro, le trafic est interrompu «en raison d’arbres sur les voies». En Île-de-France, «en raison d’inondations, le trafic est perturbé sur le RER E» avec une circulation limitée à Paris-Est. Le tram T13 est interrompu «mais devrait reprendre à 8h30». Sur la ligne P et la ligne TER Vallée de la Marne, le trafic est interrompu «au-delà de Meaux».

En Rhône-Alpes, «les circulations sont interrompues entre Bourg-en-Bresse et Lyon par Villars les Dombes en raison de la chute d’un arbre sur les voies à hauteur de Marlieux», ainsi qu’entre Tassin et Lozanne «du fait de présence d’arbres sur la voie». En Bourgogne-Franche-Comté, la reprise est attendue pour la ligne Besançon-Belfort à 12h. Les trains sont également détournés sur les lignes Dôle – Besançon et Nevers – Cosne.