Solène Monney

Hiromi Rollin se décrit comme la dernière compagne d'Alain Delon. Photo: Hiromi Rollin

Un mois après la mort d'Alain Delon, celle qui se dit être sa dernière compagne, Hiromi Rollin, accuse le coup. «Je me suis accrochée à l’espoir de le retrouver un jour et d’un coup avec son décès, cet espoir s’est envolé» confie-t-elle dans une longue interview donnée à Envoyé spécial jeudi 12 septembre. C'est la première qu'elle donne depuis la disparation du Guépard.

Elle aurait appris la nouvelle du décès de l'acteur non pas par le clan Delon, mais par une amie. Elle ajoute regretter ne pas avoir pu lui dire au revoir. Elle raconte émue qu'elle a contacté les proches d'Alain Delon pour leur demander une dernière faveur: assister à sa mise en bière. Silence radio.

Le jour des obsèques, elle était seule chez elle en Haute-Seine. Elle a tout de même tenu à faire une cérémonie: «Je me suis habillée en noir, j’ai porté son collier. Son collier s’est détaché. Peut-être que c’était un pur hasard, mais j’ai trouvé ça étonnant.»

«Colérique et violent»

Il faut dire que la relation entre les enfants d'Alain Delon n'est pas au beau fixe. Alain-Fabien, Anthony et Anouchka Delon ont déposé plainte à plusieurs reprises et décrivent Hiromi Rollin comme la dame de compagnie de leur père. Elle soutient être sa dernière compagne: «On dormait dans le même lit, on s'embrassait sur la bouche.»

Dans l'interview donnée à France 2, Hiromi Rollin revient sur son quotidien pas de tout repos avec la star: «C'était plutôt une mer agitée, avec des tempêtes tout le temps.» Elle décrit l'acteur comme «colérique et violent». Selon cette dernière, Alain Delon lui a demandé non seulement d'abandonner sa carrière d'assistante-réalisatrice, mais également ses amis et sa famille au Japon.

Un mariage en vue?

Hiromi Rollin aborde également la question du mariage. Elle en aurait fait part à Alain Delon qui aurait répondu que c'était «possible». Au printemps 2023, il lui aurait également promis une couverture de «Paris-Match» pour laquelle il avait déjà pensé au titre: «La dernière femme de ma vie». Problème, cette une n'a jamais existé.

La fin de l'interview se conclut avec l'expulsion d'Hiromi Rollin de la résidence de la star à Douchy (FR) à la demande de ses enfants, le 5 juillet 2023. La fratrie l'accusait de la maltraitance et d'abus de faiblesse. Les plaintes ont depuis été classées sans suite. La femme de 61 ans a toujours clamé son innocence. Elle annonce vouloir porter plainte à son tour: «Alain n'est plus là pour vivre ça. C'est pour ça que j'ai attendu. Et j'ai tout perdu. On m'a détruit ma vie, là je n'ai rien à perdre.»

Alain-Fabien Delon a transmis une lettre datant de décembre 2022, à l'émission de France 2, dans laquelle son père explique qu'il ne veut pas se marier avec Hiromi Rollin et qu'il souhaite que cette dernière quitte sa résidence.