L'animateur Stéphane Plaza jugé pour violences conjugales

L'animateur vedette de télévision et agent immobilier Stéphane Plaza comparait mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris pour des violences sur deux anciennes compagnes. L'audience, devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, doit débuter à 13H30. Mais les avocats de l'animateur, Mes Hélène Plumet et Carlo Alberto Brusa, ont prévu de déposer en préalable deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ainsi que des exceptions de nullité concernant des questions de procédure, a indiqué Me Plumet, contactée par l'AFP.

Si le tribunal retient l'une ou l'autre des QPC pour la transmettre à la Cour de cassation, le procès pourrait être renvoyé à une date ultérieure. Quoi qu'il arrive, «nous sommes prêts», a assuré Me Plumet, qui compte plaider la relaxe de son client.

Plus de huit jours d'ITT

Stéphane Plaza, 54 ans, popularisé par ses différentes émissions sur M6, est poursuivi pour des «violences habituelles physiques et/ou psychologiques par concubin» entre août 2018 et avril 2022 sur l'une de ses anciennes compagnes, ainsi que pour des «violences habituelles psychologiques par concubin» sur une autre femme entre décembre 2021 et septembre 2022. Une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours a été établie pour ces deux femmes, Amandine B. et Irma Paola R., à la suite de ces violences.

Une des QPC conteste le mode de calcul du nombre d'ITT accordées aux plaignantes. En cas d'ITT supérieure à huit jours, le prévenu encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. La peine encourue est de 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende pour une ITT inférieure à huit jours.

L'animateur, sous contrôle judiciaire, récuse les accusations portées à son encontre. Au cours de sa garde à vue, en mars dernier, Stéphane Plaza avait «réitéré de manière claire qu'il n'était pas violent, ne l'avait pas été et ne le serait jamais», avaient réagi à l'époque ses avocats. Stéphane Plaza a été victime d'une «enquête à charge» de la part d'une «coalition entre femmes», a confié à l'AFP Me Plumet.

«Humiliations, menaces, violences»

Les accusations visant Stéphane Plaza avaient débuté en septembre 2023, avec la publication par Mediapart des témoignages de trois anciennes compagnes, qui dénonçaient des «humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d'entre elles, physiques». Le site d'investigation évoquait aussi des «comportements problématiques» de la part de l'animateur dans le cadre professionnel.

Le parquet a ouvert une enquête pour violences conjugales en octobre 2023, après la réception de courriers de deux ex-compagnes de Stéphane Plaza reprochant des «violences» commises au cours de leur relation. Initialement agent immobilier, Stéphane Plaza est devenu une star du petit écran quand M6 l'a propulsé en 2006 à la tête de l'émission «Recherche appartement ou maison» puis «Maison à vendre» (2007) et «Chasseurs d'appart'» (2015).

Une valeur sûre de M6

Le patron sortant de M6 Nicolas de Tavernost (il a depuis rejoint le pôle média de CMA CGM) avait assuré que la chaîne prendrait ses «responsabilités» au sujet de Stéphane Plaza, en fonction de la décision du tribunal. «Au plan professionnel, il n'y (a) pas de reproche qui puisse justifier sa mise à l'écart, c'est clair et net», avait assuré en avril Nicolas de Tavernost.

Figurant parmi les animateurs préférés des Français, il est l'une des valeurs sûres de M6, réunissant plusieurs millions de téléspectateurs avec ses différents programmes. Le groupe M6 est devenu en janvier 2022 actionnaire majoritaire de son réseau d'agences immobilières qui compte quelque 660 franchises à travers la France.