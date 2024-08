Un homme en trottinette électrique ouvre le feu et fait un mort et deux blessés

Un homme en trottinette électrique ouvre le feu et fait un mort et deux blessés

L'un de ces hommes âgé de 47 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours et son décès a été constaté à son arrivée à l'hôpital.

AFP Agence France-Presse

Un homme a été tué et deux autres ont été blessés lors d'une fusillade à Grenoble dimanche 4 août au soir, a indiqué le parquet, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Les trois hommes ont été victimes de tirs par arme à feu après avoir été pris pour cible vers 20H00 par un homme circulant à trottinette électrique dans un quartier sensible de l'agglomération grenobloise.

L'un de ces hommes âgé de 47 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours et son décès a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Les deux autres hommes âgés de 24 ans ont été blessés, dont l'un plus grièvement. Le parquet a ouvert une enquête pour «assassinat et tentatives d'assassinat», confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la police judiciaire.