Un corps humain «entier» et «momifié» a été découvert sur un terrain vague à Lyon.

Un corps humain a été découvert mercredi à Lyon sur la voie publique, enveloppé dans un sac-poubelle, a-t-on appris jeudi auprès du parquet. Il a été retrouvé «sur un terrain vague» du neuvième arrondissement, a précisé à l'AFP le procureur Thierry Dran, confirmant une information du site d'actualités ActuLyon.

Selon le site, la police a été alertée mercredi «en fin de matinée» dans le quartier de Vaise après que des «pieds humains sortant d'un sac» ont été aperçus sur un terrain à proximité «d'un ancien centre de formation SNCF».

Le corps a été retrouvé «entier» et «momifié», selon la même source. Le parquet de Lyon, qui n'a communiqué aucun détail sur l'identité du cadavre et sur les causes de la mort, a confié l'enquête à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Rhône, a-t-il encore précisé à l'AFP.