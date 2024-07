Macron ne nommera pas de gouvernement avant la fin des JO «mi-août»

19.07.2024, 20:00 heures

Postes-clés à l'Assemblée: deux sur quatre aux Insoumis

Les députés ont élu vendredi quatre vice-présidents de l'Assemblée nationale sur six dès le premier tour: les Insoumises Nadège Abomangoli et Clémence Guetté, la candidate d'Horizons et vice-présidente sortante Naïma Moutchou et Xavier Breton (La Droite républicaine).

Le résultat a mis plus de quatre heures à être validé, après un premier vote annulé en raison d'un trop grand nombre de bulletins par rapport aux votants. Au second tour seront à nouveau candidats le ministre de l'Industrie Roland Lescure et Annie Genevard, députée du groupe la Droite républicaine, et les deux vice-présidents sortants du RN Sébastien Chenu et Hélène Laporte.

Source: ATS