Joueuse de loterie et fan de Céline Dion, le combo a fini par lui rapporter un million d'euros. Une femme a remporté un jackpot en jouant au Keno les dates clés de la vie de la chanteuse québecoise. De quoi renforcer son amour de la star.

La gagnante anonyme a reçu son chèque des «mains» de la statue de cire de Céline Dion. Photo: FDJ

Léo Michoud Journaliste Blick

Treize ans à jouer les mêmes numéros, et enfin le jackpot. Une fan de Céline Dion a gagné près d'un million d'euros en France le 19 septembre dernier en jouant en ligne au Keno. Et c'est un peu grâce à la chanteuse québecoise... Les chiffres de la combinaison gagnante sont ceux des dates clés de la vie et de la carrière de la star.

La naissance de Céline Dion le 30 mars 1968, l'anniversaire du défunt mari René le 16 janvier 1942, le mariage un 17 décembre ou encore des jours phares de la vie de leurs enfants: les dates dévoilées par la Française des Jeux dans un communiqué paru ce mardi correspondent exactement à la combinaison gagnante tirée au sort 1, 3, 12, 16, 17, 23, 25, 30, 42 et 68.

Un lien «encore plus fort»

Un coup de bol sans bémol, qui rapproche encore l'admiratrice de son idole. «Notre lien est encore plus fort désormais», raconte la gagnante, qui écoute tout le temps en cuisinant les chansons de la récente inauguratrice des Jeux Olympiques à Paris.

Disons que la relation est plutôt unilatérale. La gagnante a reçu son million par chèque, des «mains» de la statue de cire de Céline au musée Grévin. Reste qu'elle profitera de cet argent pour suivre le retour sur scène de la diva atteinte du syndrome de la personne raide, et voyager au Canada.