Bientôt un Premier ministre? Emmanuel Macron pourrait s'exprimer lundi

Consultations, suite et fin? Après la gauche, la droite et son propre camp vendredi, Emmanuel Macron reçoit lundi les chefs de file de l'extrême droite, ainsi que les présidents de l'Assemblée et du Sénat, en vue de désigner enfin un nouveau Premier ministre.