Emmanuel Macron se retrouverait le dos au mur face au RN victorieux

1/5 Le président de la République a voté au Touquet dans le nord de la France.

Emmanuel Macron est désormais le dos au mur. Toutes les estimations dont Blick a pu prendre connaissance, de la part des principaux instituts de sondage français, donnent le Rassemblement national net vainqueur du premier tour des législatives anticipées. L'évolution de ces résultats est d'ailleurs à suivre dans notre live. Le RN obtiendrait 34% des suffrages au niveau national, soit deux points de plus que son score aux Européennes du 9 juin. C’est à la suite de cette victoire du parti national-populiste que le président Français avait décidé de dissoudre l’Assemblée nationale.

Il faut toujours prendre avec beaucoup de précautions les premières estimations électorales. Elles ne peuvent être diffusées par les médias français avant 20 heures. Seule certitude, la participation électorale a été très forte: elle atteint près de 70%, un record. Près de sept électeurs sur dix se sont rendus aux urnes. Il y avait 2,6 millions de procurations. La France compte 49,5 millions d’électeurs.

30% pour la gauche unie

Le Nouveau Front Populaire obtiendrait 30%, ce qui témoigne d’une vraie remontée de la gauche désormais unie. Le camp présidentiel sort grand battu: il plafonnerait à 22%, un chiffre toutefois supérieur à celui des sondages qui le donnaient à 20% avant le scrutin.



Tout va dépendre maintenant de la carte électorale et de la projection en sièges. Il faut 289 sièges de député sur 577 pour obtenir la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Selon une estimation consultée par Blick, le Rassemblement national pourrait rafler 306 sièges, contre 177 pour le Nouveau Front Populaire et une soixantaine pour le camp macroniste. Mais attention, cette première projection n’est pas jugée fiable: le nombre de «triangulaires», c’est-à-dire de circonscriptions où trois (voire quatre) candidats pourront se maintenir, obligera à des calculs compliqués.

Les reliefs les plus extrêmes

Pour l’ancien Sénateur macroniste André Gattolin, expert en sondages et études électorales, le verdict risque d’être très clair et très compliqué à gérer pour l’Élysée. «Après le tsunami politique provoqué par Macron en 2017 les eaux se sont retirées, le paysage de la France retrouve ses reliefs les plus extrêmes après avoir dévasté les vallées et les rivages. Au jeu de la triangulation politique, le centre n’en ressort que rarement gagnant. Le scrutin majoritaire a deux tours a imposé sa loi. Avoir renoncé à le réformer (l’introduction de la proportionnelle avait été proposée, puis abandonnée) a été un facteur amplificateur du dégagisme ambiant et persistant».