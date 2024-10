Observer une baleine à bosse remonter un fleuve ou une rivière est plutôt rare. Ici, dans le fleuve Sacramento en Californie. Photo: Getty Images

Léo Michoud Journaliste Blick

Une baleine à bosse nage dans la Seine! Alors non, elle n'est pas (encore) à Paris, mais a été repérée à la mi-octobre dans l'estuaire du fleuve français, entre l'Eure et la Seine-Maritime. Après l'orque et le béluga qui avaient défrayé la chronique en 2022, c'est donc un cétacé encore plus imposant qui se balade dans les eaux iconiques des Jeux olympiques.

La préfecture de Seine-Maritime appelle à la prudence, ce mercredi 16 octobre dans un communiqué. «Pour sa sécurité et pour celle des personnes, il est recommandé de ne pas tenter d'approcher l'animal», avertissent les autorités. Elles demandent à la population de «signaler toute présence du mammifère marin et sa localisation», à la capitainerie du port de Rouen.

Le dos à l'air dans la Seine

La baleine, suivie depuis le week-end dernier par le Groupe d’étude des cétacés du Cotentin (GECC), est visiblement en bonne santé. Dans une vidéo publiée sur Facebook par le GECC, on voit l'animal gigantesque sortir le dos de l'eau pour prendre sa respiration.

Lors de cette aventure à l'intérieur des terres, des observateurs ont repéré la baleine à bosse près d'Honfleur. Le grand migrateur, qui a l'habitude de se diriger vers des eaux plus chaudes, s'est apparemment perdu depuis la Manche, où son espèce est régulièrement localisée.