C'est la fin d'une quête longue de 30 ans! Dans la nuit de mercredi à jeudi, le coorganisateur de l'une des plus anciennes chasses au trésor du monde a annoncé la découverte de la Chouette d'or.

La statue originale est fabriquée avec 10 kilos d'or, d'argent et de diamants. Photo: Screenshot / Michel Becker

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Après plus de trois décennies de quête – 11’485 jours, le mystère de la Chouette d’or est enfin résolu! Le coorganisateur de l’une des plus vieilles chasses au trésor du monde, le peintre et sculpteur français Michel Becker, a mis fin à l’énigme: la statue du volatile aurait été déterrée dans la nuit de mercredi à jeudi. «Nous vérifions la validité de la solution proposée», a-t-il précisé sur le forum Discord.

Mais de quoi parle-t-on au juste? Il faut remonter dans les années 90, en 1993 pour être précis. Une réplique en bronze a été cachée quelque part en France par un homme, Régis Hauser, plus connu sous le pseudo de Max Valentin, relate «le Parisien».

Le but est simple: retrouver le piaf. Un joli pactole est à la clé: la statuette originale en or, argent et diamants – financé par le sculpteur lui-même – d'une valeur de 150’000 euros. Mais pour y arriver, onze énigmes doivent être résolues. En 2009, au décès de Régis Hauser, la chasse au trésor a failli prendre fin. Des procédures judiciaires avec les héritiers ont suspendu la quête, avant qu’elle ne reprenne en 2020, précise le média français.

La solution doit être confirmée

Ce jeudi, 6h11, la nouvelle tombe. Sur le forum, Michel Becker informe les passionnés. «Une solution potentiellement gagnante est en cours de vérification. Le système de vérification est actuellement verrouillé et ne permet plus de soumettre vos solutions. D’autres informations vous seront communiquées dès que possible.»

Puis, les messages s’enchaînent. 8h26, une nouvelle confirmation tombe. Le coorganisateur s’active: «N’allez pas creuser! Nous vous confirmons que la contremarque de la Chouette d’Or a été déterrée cette nuit, simultanément avec un envoi de solution sur le système de vérification en ligne. Il est par conséquent inutile de vous déplacer pour aller creuser sur l’emplacement que vous supposez être celui de la cache!»

L’identité du gagnant n’est pas encore connue, mais cette annonce fait trembler les milliers de «chouetteurs», qui n’attendent plus qu’une chose: la solution des onze énigmes!