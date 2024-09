AFP Agence France-Presse

La cour d'appel de Toulouse a confirmé jeudi le renvoi de Cédric Jubillar aux assises pour le meurtre de son épouse Delphine en décembre 2020, suivant les réquisitions du parquet général, selon des avocats du dossier.

«La cour d'appel vient de rendre sa décision, Cédric Jubillar est renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre du crime d'homicide volontaire sur son épouse», a déclaré Me Alexandre Martin, l'un des avocats de l'accusé.

Incarcéré depuis plus de trois ans et sa mise en examen le 18 juin 2021, Cédric Jubillar est poursuivi pour le meurtre de sa compagne Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Procès prévu courant 2025

Dans cette affaire sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime, ni preuve irréfutable, les enquêteurs ont la conviction que Cédric Jubillar l'a tuée, alors qu'elle venait de lui annoncer son intention de divorcer.

Le procès devrait se tenir devant la cour d'assises du Tarn courant 2025, selon une source judiciaire.

«Il nous tarde, ça fait trois ans et demi que cet homme est incarcéré, que la cour refuse au mépris de la présomption d'innocence de relâcher cet homme», a affirmé Me Martin, quelques minutes après avoir pris connaissance de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. L'avocat, qui défend le peintre-plaquiste de 37 ans en compagnie d'Emmanuelle Franck et Jean-Baptiste Alary, a qualifié l'arrêt de la cour de «catalogue d'éléments avancés par l'accusation mais ce n'est absolument pas une démonstration de la genèse d'un crime».

Infirmière et mère de deux enfants, Delphine Jubillar a disparu à Cagnac-les-Mines, près d'Albi, en plein couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19.