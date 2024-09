ATS Agence télégraphique suisse

Stéphane Séjourné prendra la tête d'un portefeuille clé à la stratégie industrielle au sein de la nouvelle Commission européenne, a annoncé mardi la présidente Ursula von der Leyen. Photo: keystone-sda.ch

Ursula von der Leyen dévoile mardi à Strasbourg son équipe de commissaires et leurs portefeuilles. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, proche d'Emmanuel Macron, prendra la tête d'un portefeuille clé à la stratégie industrielle au sein de la nouvelle Commission européenne, a annoncé mardi la présidente Ursula von der Leyen.

Le nouveau commissaire, choisi à la dernière minute au détriment du sortant Thierry Breton, sera chargé du redressement de l'industrie européenne, grande priorité des prochaines années. Il héritera du titre de «vice-président exécutif pour la Prospérité et de la Stratégie industrielle».

Stéphane Séjourné, 39 ans, chef du parti présidentiel Renaissance, est peu réputé pour sa maîtrise des sujets économiques et financiers. Il ne cachait d'ailleurs pas sa volonté de rester au Quai d'Orsay, où il n'aura guère eu l'occasion de s'illustrer depuis sa nomination en janvier. Mais le futur commissaire est un fin connaisseur des institutions bruxelloises. Il a présidé le groupe Renew (centristes et libéraux) au Parlement européen de 2021 à 2024.

«Il guidera le travail visant à mettre en place les conditions permettant à nos entreprises de prospérer, pour l'investissement et l'innovation, ainsi que pour la stabilité économique, le commerce et la sécurité économique», a déclaré Ursula von der Leyen. Stéphane Séjourné sera aussi chargé des PME et du marché unique, a-t-elle précisé.

Teresa Ribera et Raffaele Fitto nommés

L'Espagnole Teresa Ribera, ministre de l'Ecologie, obtient un large portefeuille dédié à la transition écologique «propre, juste et compétitive» dans la nouvelle Commission européenne, a annoncé Ursula von der Leyen mardi. La socialiste de 55 ans, proche du Premier ministre Pedro Sanchez, sera vice-présidence exécutive dans la nouvelle équipe, a précisé la dirigeante allemande.

L'Italien Raffaele Fitto, ministre des Affaires européennes du gouvernement d'extrême-droite de Giorgia Meloni, a été nommé mardi vice-président de la Commission européenne, en dépit des critiques à gauche et au centre de l'échiquier politique européen. La nomination annoncée à ce poste de ce membre du parti post-fasciste Fratelli d'Italia (FDI) de Giorgia Meloni a ces derniers semaines provoqué une levée de boucliers au sein des forces de gauche et du centre au Parlement européen, où son audition s'annonce houleuse. La nouvelle Commission européenne doit encore recevoir l'aval des eurodéputés avant d'entrer en fonctions.

La nouvelle équipe d'Ursula von der Leyen pour un second mandat à la tête de la Commission européenne comprendra onze femmes, soit une proportion de 40%, a annoncé mardi la responsable allemande au Parlement européen à Strasbourg. Ursula Von der Leyen, qui souhaitait la parité dans cette équipe de 27 commissaires, a expliqué que les propositions initiales des Etats membres donnaient une part de 22% de femmes. «C'était complètement inacceptable», a-t-elle souligné, tout en reconnaissant que, malgré les avancées obtenues dans la dernière ligne droite, il y avait «encore beaucoup de travail à accomplir».