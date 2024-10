La moitié des cantons s'attendent à un exercice 2025 déficitaire

La moitié des cantons suisses prévoient des budgets déficitaires pour 2025. Vaud et Jura sont les plus touchés en Suisse romande, avec des déficits de 303 millions et 5,3 millions respectivement.

Le canton de Vaud, ici sa ministre des finances Valérie Dittli, présente le déficit le plus important, avec 303 millions de francs (archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

La moitié des cantons prévoient un budget dans les chiffres rouges pour 2025. En Suisse romande, seuls Vaud (-303 millions) et le canton du Jura (-5,3 millions) s'attendent à un résultat négatif. La situation des cantons en matière de politique financière est mitigée, juge Ernst Stocker, président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), interrogé par Keystone-ATS.

Vaud présente le déficit le plus important, avec 303 millions de francs. Il s'agit de son plus gros déficit depuis 25 ans. L'Argovie et Soleure s'attendent également à une année difficile, avec des pertes prévues de respectivement 102,8 et 118 millions de francs Les cantons enregistrent les dépenses les plus importantes dans les domaines de l'éducation, du social et de la santé. Les coûts engendrés par la santé ont fortement augmenté ces dernières années dans plusieurs cantons.