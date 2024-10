Le bilan du typhon Krathon monte à quatre morts à Taïwan

La ville côtière de Kaohsiung a été particulièrement touchée par le typhon Krathon. Photo: RITCHIE B. TONGO

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes portées disparues ont été retrouvées mortes samedi à New Taïpei (nord), a indiqué l'agence nationale des incendies, sans donner de détails, ce qui fait monter le bilan du typhon Krathon à quatre morts à Taïwan. 700 blessés sont également à déplorer.

A travers l'île, 20'000 foyers étaient toujours privés d'électricité samedi, principalement dans la ville côtière de Kaohsiung (sud-ouest). où le typhon a touché terre. Dans la ville de New Taïpei, les fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain et inondé les rues, bloquant temporairement des dizaines d'élèves dans leurs écoles, selon les autorités.

A Kaohsiung et dans la ville voisine de Pingtung, environ 1500 militaires ont été déployés afin de participer aux opérations de secours, selon le ministère de la défense, qui a précisé que 250 soldats avaient été mobilisés à New Taïpei et à Keelung pour aider à déblayer les routes.

L'île de Taïwan est habituée aux tempêtes tropicales, fréquentes entre juillet et octobre. Mais selon des experts, elles se forment de plus en plus près des côtes, gagnent plus rapidement en intensité et subsistent plus longtemps après avoir touché terre en raison du changement climatique.

Le typhon Gaemi, qui s'est abattu sur Taïwan en juillet, a été le plus puissant en huit ans. Il avait fait au moins dix morts, des centaines de blessés et provoqué des inondations de grande ampleur à Kaohsiung.