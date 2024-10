Stadler Rheintal connaît des difficultés de livraison. (archive) Photo: GIAN EHRENZELLER

Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler Rail a annoncé vendredi avoir déposé une demande de chômage partiel temporaire auprès du canton de Saint-Gall compte tenu des difficultés de livraison de Stadler Rheintal. Au total, 119 collaborateurs sont concernés.

Les retards de livraison résultent de l'arrêt de production du fournisseur valaisan Constellium – auprès duquel Stadler se fournit en profilés d'aluminium – et qui a été touché par des intempéries et inondations fin juin, indique un communiqué.

Une situation provisoire

«Il s'agit d'une mesure temporaire (...) Nous partons du principe que Stadler pourra ensuite à nouveau exploiter au maximum la production de caisses de voitures. Le carnet de commandes est bien rempli», assure le directeur général du groupe, Markus Bernsteiner.

Stadler compte 5300 employés dans toute la Suisse, et Stadler Rheintal 1700 personnes dans les usines de Sankt Margrethen et Altenrhein. Près de 1200 tonnes de profilés en aluminium sont stockées pour Stadler chez Constellium. Ce dernier s'attend à pouvoir redémarrer la production au plus tôt fin octobre.