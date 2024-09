Quatre livres pour devenir le boss de ses finances personnelles

Faites votre éducation financière grâce à ces quatre ouvrages incontournables!

Margaux Sitavanc

Je vais vous faire une confidence: figurez-vous qu’il n’y a encore pas si longtemps, je n’y connaissais rien en finances personnelles, en budget et encore moins en matière d’investissement. Aussi, lorsque j’ai été amenée durant l’été 2023 à me pencher sur le sujet pour les besoins d’un long format, je suis passée par tout un tas d’émotions, entre crainte de décevoir, gêne de ne rien connaitre à un sujet pourtant essentiel et découragement prématuré devant une tâche qui, à l’époque, m’apparaissait titanesque.

Comment expliquer ce cortège de sentiments négatifs ainsi que ce manque d’intérêt pour les questions relatives à l’argent? Était-ce parce qu’en tant que femme, j’avais intériorisé le mythe voulant que les hommes seraient naturellement plus aptes à tenir les cordons de la bourse, parce que j’ai eu la chance en grandissant de ne manquer de rien sur le plan matériel ou encore parce qu’en famille, nous ne parlions jamais des manières de gérer son patrimoine? Probablement un peu des trois, mais pas seulement. En effet, à mesure que je me prenais au jeu et emmagasinais des connaissances, je me suis surprise à penser un nombre incalculable de fois: «Mais comment c’est possible qu’on ne nous apprenne pas ça à l’école?!».

Publicité

En l’absence d’enseignement dédié, c’est donc grâce aux livres que j’ai pu atteindre un niveau de connaissances qui me permet aujourd'hui de me sentir «éduquée» financièrement parlant. Afin de vous aider à faire le tri parmi les milliers de références sur le marché, je vous dévoile ici ma sélection subjective des quatre ouvrages à avoir absolument dans sa bibliothèque pour devenir le boss de ses finances.

1 Le plus provocateur

Bestseller international, voilà plus de vingt ans que «Père riche, père pauvre» est cité comme l’ouvrage de référence en matière d’éducation financière. Fort d’un storytelling typiquement américain (on aime ou on déteste), Robert T. Kyosaki nous présente tout au long du livre la vie de ses «deux pères»: d’un côté son géniteur qui, après de longues études, occupe un poste d’enseignant prestigieux mais fera face toute sa vie à des difficultés financières et de l’autre, le père de son ami, un businessman futé mais sans diplôme qui finira par devenir l’un des hommes les plus riches d’Hawaï.

Au fil des neuf chapitres ponctués de discussions entre le jeune Robert et ses «pères», Kyosaki lève le voile sur les secrets et compétences que les «parents riches» enseignent à leurs enfants et qui sont pour la plupart totalement ignorés par les «parents pauvres» (entendez issus de la classe moyenne). Avec son ton très cash, ce livre va assurément bousculer vos croyances en matière d’argent.

«Père riche, père pauvre», de Robert T. Kiyosaki. Un Monde Différent, 336 p.

Publicité

2 Pour les fans de psycho

Et si, pour devenir riche, la manière donc vous vous comportez, de même que votre capacité à faire face aux divers événements comptait davantage que votre intelligence ou même qu’un diplôme en finance? Pour le dire autrement, la gestion financière, souvent présentée comme une science dure, complexe et obéissant aux lois mathématiques, ne serait-elle pas plutôt une affaire de compétences douces (les fameuses «soft skills» qui ont envahi les discours managériaux depuis quelques années)?

Sous-titré «Quelques leçons intemporelles sur la richesse, la cupidité et le bonheur», le livre de Morgan Housel plaira à tous ceux qui souhaitent en apprendre plus le fonctionnement de leur cerveau et ses biais et lorsqu’il est question d’argent.

«La psychologie de l’argent» de Morgan Housel. Valor Eds, 291 p.

3 Pour les femmes, mais pas que!

Saviez-vous que, de son propre aveu, le roi de la bourse multimilliardaire Warren Buffett investissait «comme une fille»? Et pourtant, de nombreuses études mettent aujourd’hui encore en lumière le fossé de connaissance et de légitimité en matière boursière entre les hommes et les femmes. Un constat qui a poussé Simran Kaur, 23 ans à l’époque, à lancer en 2020 le podcast «Girls that invest» qui connaitra un succès fracassant, jusqu'à se hisser à la première place des podcasts dédiés à l’investissement au féminin.

Publicité

Véritable mine d’information sur le fonctionnement des marchés à mettre entre absolument toutes les mains, «Girls that invest», version livre, vous explique comment atteindre à la fois indépendance et sécurité financière grâce à la bourse, le tout sur un ton décontracté, concret et sans blabla.

«Girls that invest» de Simran Kaur (en anglais). Wiley, 256 p.

4 Qualité suisse

J’aurais presque envie de dire qu’avec celui-ci, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Paru en 2023, cet ouvrage ambitionne, tout simplement, de vous fournir un guide ultra-complet de votre «vie financière» dans son entier, sans se limiter à un domaine particulier comme l’investissement ou l’épargne.

Budget, investissement, immobilier, prévoyance mais également impôts, mariage, divorce, chômage, entrepreneuriat, retraite et même succession, vous trouverez au fil des différents chapitres et cas pratiques toutes les clés pour prendre en main votre avenir financier. Un guide d’une précision et d’une qualité toutes helvétiques qui mériterait amplement sa place dans la liste des manuels scolaires de nos enfants.

Publicité

«Guide de vos finances personnelles» de Albert Gallegos et Fabien Fontecave. Favre, 246 p.