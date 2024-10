Dans cet hôtel populaire de Glaris, les apprentis se voient offrir un billet de mille francs s'ils renoncent au tabac pendant toute la durée de leur apprentissage. Photo: PD 1/2

Jean-Claude Raemy

On le sait, fumer nuit gravement à notre santé. Et pour les employeurs, c'est en plus une source d'agacement lorsque les collaborateurs multiplient les pauses clope. Pas étonnant dès lors de trouver dans notre pays des projets de prévention du tabagisme pour les entreprises comme Zackstark, mais également d'autres incitations à l'arrêt du tabac dans certaines boîtes. C'est le cas de l'hôtel Märchenhotel, situé à Braunwald dans le canton de Glaris, qui offre à ses propres jeunes talents une incitation sous la forme de deniers sonnants et trébuchants.

L'employé seul avec sa conscience

À la tête du Märchenhotel, on retrouve Patric et Nadja Vogel. Selon le média local Züri Today, les apprentis - généralement entre deux et quatre par ans - reçoivent au début de leur engagement un bocal portant leur nom et la date de fin d'apprentissage et contenant d'ores et déjà la récompense de mille francs.

C'est ainsi que commence le pari: celui ou celle qui ne fume pas pendant toute la durée de son apprentissage peut garder les 1000 francs à la fin de son contrat. Attention: une seule taffe suffit pour être disqualifié!

Néanmoins, pas de flicage des apprentis qui doivent décider eux-mêmes et en leur âme et conscience s'ils ont gagné ou perdu leur pari. Avec ce système, Nadja et Patric Vogel misent sur la responsabilité personnelle des apprentis: ceux-ci sont informés lorsqu'ils doivent rendre des comptes et ont ainsi le temps de réfléchir s'ils peuvent communiquer leur réussite en toute bonne conscience.

Un avantage social parmi d'autres

Et cela semble fonctionner. En moyenne, seul un peu plus de la moitié des apprentis gagne le pari sur la fumée et empoche ainsi les 1000 francs.

Patric Vogel explique qu'il souhaite utiliser ce «pari tabagique» pour réduire le taux de fumeurs «relativement élevé» dans le secteur de la restauration. Mais la démarche fait également partie des avantages sociaux, qui incluent par exemple un AG pour les salariés: En ne fumant pas, les apprenants économisent beaucoup d'argent et peuvent en outre percevoir une prime de 1000 francs.

Si les retours des jeunes talents s'avère positifs, Vogel espère que cette mesure incitera les jeunes à ne pas fumer en cas de problèmes à l'école ou dans leur vie privée, le mieux étant bien sûr rester non-fumeur même après la fin de l'apprentissage.