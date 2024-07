Une employée de maison a essayé de soutirer un demi-million à l'ex-directeur de Credit Suisse

1/5 Durant sa période suisse, Tidjane Thiam a vécu dans une villa sur la côte dorée du lac de Zurich.

Une ancienne employée de maison de l'ex-chef de Credit Suisse Tidjane Thiam sera jugée début août à Meilen (ZH) pour tentative de contrainte et tentative d'extorsion. Cette femme de 43 ans avait fait chanter l'ex-banquier, aujourd'hui homme politique en Côte d'Ivoire, par mail et lui avait demandé plus d'un demi-million de francs.

La femme d'origine roumaine était employée de maison dans la villa de l'intéressé dans la commune zurichoise de Herrliberg. Leur relation de travail ne s'est manifestement pas terminée de manière harmonieuse: la femme estimait que l'ancien patron de Credit Suisse lui devait encore beaucoup d'argent.

Dans un mail de chantage destiné à Tidjane Thiam datant de mars 2021, la femme tente de le faire chanter et lui demande 587'000 francs, selon l'acte d'accusation. Elle ne voulait «pas lui faire de mal», écrivait-elle. C'est pourquoi elle lui proposait de régler leurs différends et leur litige sur de prétendus «dysfonctionnements» par ce paiement colossal.

Tidjane Thiam n'a pas payé et a fait appel à la police

Dans le cas contraire, l'accusée indiquait qu'elle en informerait les syndicats et le Comité international olympique, dont le riche homme politique était déjà membre à l'époque. Son plan n'a toutefois pas fonctionné. Tidjane Thiam n'a pas payé cette somme et s'est tourné directement vers la police.

Le ministère public a requis devant le tribunal de district de Meilen une peine de prison de sept mois avec sursis ainsi qu'une amende de 1200 francs. L'accusée doit être condamnée pour tentative de contrainte et tentative d'extorsion.

Mais il s'est disputé avec son voisin et collègue banquier Iqbal Khan.

Espionnage de son subordonné

Tidjane Thiam, qui a la double nationalité franco-ivoirienne, a dirigé de 2015 à 2020 l'ancienne grande banque Credit Suisse, rachetée par l'UBS au printemps 2023. Sa ville à Herrliberg ne lui a pas porté chance à cette époque: son voisin direct était Iqbal Khan, alors chef de la gestion de fortune de Credit Suisse et donc subordonné du patron de la banque. Lorsque ce dernier a rejoint l'UBS, Tidjane Thiam a fait suivre son ancien subordonné par des détectives.

En février 2020, après des mois d'espionnage, Tidjane Thiam a démissionné de son poste de chef de Credit Suisse et s'est installé à l'étranger et a vendu sa villa. L'homme est désormais concentré sur la politique. En décembre 2023, il est devenu président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), un parti de droite libérale.