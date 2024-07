Gagner de l'argent avec les jeux en ligne, comment ça marche?

Toucher une rémunération sur FIFA, Brawl Stars, Fortnite ou Roblox, c’est possible en jouant à des tournois, en pariant de l’argent, ou en codant pour développer des jeux. Bref aperçu des risques et opportunités.

Gagner de l'argent en jouant à des jeux vidéos, c'est possible. Mais il faut se classer parmi les meilleurs.

Myret Zaki Journaliste spécialisée économie

On considère souvent que se divertir sur les apps de jeux mobiles est un passe-temps peu productif, une distraction qui nous fait perdre du temps. Or, il existe des moyens d’y gagner aussi de l’argent. Que ce soit FIFA, Fortnite, Brawl Stars ou Roblox et bien d’autres, comme Apex Legends, Call of Duty ou Clash Royale. Ces plateformes peuvent rémunérer les utilisateurs de trois manières différentes: en jouant, en créant, ou en pariant.

Jouer pour de l’argent: habileté

Comment fait-on pour gagner en jouant à son jeu préféré? Ici, il est important de bien maîtriser le jeu, car tout repose sur votre habileté. Il s’agit d’investir du travail et de discipliner votre temps et votre ergonomie jusqu’à atteindre un niveau suffisant pour espérer gagner des compétitions. Si l’on est adepte de FIFA (désormais FC), le jeu de foot édité par l’entreprise californienne Electronic Arts, on peut se rémunérer en s’inscrivant à des tournois en ligne à entrée gratuite. Il faut simplement posséder le jeu sur une console XBox ou Playstation.

Le but de ces tournois est de marquer le plus de buts possibles pour atteindre les meilleures places du classement. Sur des plateformes comme gamechampions, les gagnants peuvent décrocher des récompenses en espèces, d’une valeur potentiellement élevée, sans avoir préalablement misé d’argent, d’où zéro risque de perte.

Si l’on préfère Fortnite, le jeu d’Epic Games, et ses gameplays en mode «tir et survie», on peut aussi y gagner de l’argent en participant à des tournois gratuits sur un site comme gamechampions, sans avoir à effectuer de dépôt sur le site. Là aussi, il s’agit d’une option sans risque qui offre aux bons joueurs des chances de gagner des primes en espèces s’ils se classent dans les 50 premières places du tournoi.

Avec Brawl Stars, le jeu développé par le Finlandais Supercell et détenu par le Chinois Tencent, on a aussi affaire à un jeu de tir. Il faut maîtriser le shoot, le réflexe et le placement pour atteindre un niveau avancé. On peut alors participer à des tournois de Brawl Stars Championships, organisés par l’entreprise elle-même, qui peuvent rapporter 10'000 euros par équipe, à partager par trois, soit 3300 euros environ. Mais y accéder est très difficile tant la concurrence est forte. Il faudrait alors trouver des apps comme ESL, Nice Cactus ou Game.tv, qui organisent fréquemment des tournois par équipes, permettant d’empocher de plus petites sommes ou des bonus destinés au jeu.

Parier pour encaisser: casino

Ensuite, certains de ces jeux peuvent être joués contre de l’argent, à la façon d’un vrai pari: par exemple, diverses plateformes comme Winerz ou Gamersaloon proposent de jouer à FIFA en pariant de l’argent sur sa propre victoire, en jouant contre un inconnu ou contre des amis. Ce sont des sites de paris, sur lesquels on mise de l’argent. Ici, il faut tenir compte du risque de perte, qui est similaire à celui des jeux de hasard. Il faut être majeur; on s’inscrit sur la plateforme, qui va nous mettre en relation avec d'autres joueurs. On dispute les matchs après avoir choisi quelle somme on veut miser. La mise en cash ira au vainqueur, et sera perdue par le perdant. «Parier sur un match que vous disputez est une affaire sérieuse», prévient le site parierenfrance.com.

C'est aussi vrai pour les «mini games», ces très nombreux jeux en ligne impliquant des paris directs d’argent, comme on peut en trouver par centaines, de type Dino Casino. Là, il n’y a pas de talent particulier à avoir, seul le hasard décide. Quelques martingales sont données par des Youtubeurs, mais dont leurs effets sont limités dans le temps. Sur Dino Casino, on a par exemple un dinosaure qui court, et votre mise se multiplie au fur et à mesure qu’il avance. Si une météorite l’écrase aléatoirement, vous perdez vos gains.

Des Youtubeurs mettent en garde contre ces sites casinos, sur lesquels il faut ouvrir un compte, qu’il faut créditer avant de jouer. D’une part, comme au casino, même si on gagne une petite somme au départ, c’est le jeu qui finit toujours par gagner à mesure que la partie dure plus longtemps. D’autre part, si l’on parvient à ne pas perdre d’argent car on s’arrête assez rapidement, le remboursement du crédit peut s’avérer plus difficile que l’ouverture du compte, et certaines des entreprises qui opèrent ces sites sont basées dans des paradis fiscaux, ce qui les rend difficiles à joindre et, le cas échéant, à poursuivre en justice.

Coder pour gagner: talent

Ensuite, on peut se rémunérer en développant des jeux, costumes ou accessoires virtuels. Sur Roblox, on peut les vendre sur la plateforme, qui paie aux créateurs 30% des gains générés par les utilisateurs. La rémunération s’effectue sous forme de Robux, la cryptomonnaie interne du jeu, qui peut être convertie en euros. Aujourd’hui, les top 10 développeurs de Roblox gagnent chacun 23 millions de dollars par an. Parmi les 500 premiers créateurs, la rémunération moyenne atteint 140'000 dollars.

L’ADN raconte l’histoire d’Aurélien, qui a créé son premier jeu à 11 ans sur Roblox, gagné sa première paie à 15 ans, en devenant petit à petit développeur professionnel pour la plateforme. Pour beaucoup d’ados développeurs, Roblox leur a permis d’apprendre le métier grâce à ses outils de modélisation en 3D et de codage (et à l’aide que l’on peut trouver sur les forums en ligne). Mais les conditions évoluent vite. Selon l’ADN, «la répartition des gains entre les joueurs est extrêmement inéquitable au sein de Roblox». Une très forte concurrence règne sur la plateforme et il est devenu difficile de voir son jeu mis en avant comme c’était le cas il y a 6 ou 7 ans.

«Réussir à faire un jeu vidéo à succès (avec au moins 50 à 100'000 visites par jour) et gagner de l’argent sur Roblox est devenu extrêmement difficile si l’on est tout seul.» Le mieux désormais, c’est de développer des spécialités pointues et rares et de rejoindre des équipes déjà connues sur le réseau et dont les jeux ont bien performé.