Si vous souhaitez encore profiter du chaud, il vous faut partir loin dans le sud. Mais attention, les règles concernant les bagages à main varient d'une compagnie aérienne à l'autre. Et les infractions peuvent coûter très cher. Blick vous aide à vous y retrouver.

Mer, plage de sable, soleil: pendant les vacances d'automne, de nombreux Suisses prolongent la saison balnéaire en voyageant dans le sud. Photo: Imago 1/5

Nathalie Benn

En Suisse, l'été est fini depuis longtemps. Avec des températures matinales d'à peine dix degrés, les vêtements chauds font à nouveau partie du quotidien. Mais les nostalgiques qui ne veulent pas se résigner à subir le froid et la neige peuvent aller faire le plein de soleil moyennant un court voyage dans le sud.

Pour un séjour de ce type, beaucoup misent sur le bagage à main. Les maillots de bain et les robes d'été prennent finalement assez peu de place. Comme ces bagages sont petits et compacts, ils évitent également les longues attentes au tapis roulant.

C'est donc définitivement l'option la plus pratique. À condition toutefois de respecter toutes les dispositions relatives aux bagages à main. En effet, il existe des différences notables selon les compagnies aériennes et la moindre infraction peut potentiellement vous faire perdre beaucoup d'argent... de temps. Mais pas de panique, grâce aux conseils de Blick, vous n'aurez aucune chance de subir pareille mésaventure.

Taille

Dans la plupart des compagnies aériennes, le bagage à main ne doit pas dépasser 55 centimètres de haut, 40 centimètres de large et 23 centimètres de profondeur – poignées et roues comprises. Il existe de petites différences, par exemple chez United, où les dimensions maximales ne sont que de 43 x 25 x 22 centimètres, ou chez Eurowings avec 40 x 30 x 25 centimètres.

Il est aussi possible d'emporter à bord un petit bagage supplémentaire, comme un sac à main ou un sac pour ordinateur portable, qui peut être placé sous le siège avant.

Attention aux compagnies aériennes à bas prix comme Easyjet: souvent, seul un petit sac à main ou un sac pour ordinateur portable est inclus. Pour pouvoir emporter un bagage plus grand, ils vous faudra payer un supplément. Les prix peuvent rapidement grimper. Ryanair demande jusqu'à 60 euros.

Si le bagage à main est trop grand ou trop lourd, les compagnies aériennes se réservent le droit de l'enregistrer et de le mettre en soute. Des frais additionnels peuvent alors s'appliquer. Et cela peut coûter cher. Pour les vols intercontinentaux long-courriers, Swiss facture jusqu'à 173 francs supplémentaires si les bagages sont trop lourds pendant l'embarquement.

Poids

Le poids maximal est souvent de huit kilos, mais il peut varier selon la compagnie aérienne et la classe choisie pour votre vol. Chez Emirates, il n'est par exemple que de sept kilos en classe économique et de dix kilos en classe Premium Economy. Chez British Airways, le bagage à main peut peser jusqu'à... 23 kilos – nettement plus que chez tous les autres – à condition que les normes de taille soient respectées.

Contenu

Pour les liquides, seuls les récipients de 100 millilitres maximum sont autorisés. Ils doivent être placés dans un sac en plastique transparent et refermable (20 x 20 cm) d'une capacité maximale d'un litre. Important: ne pas en mettre trop! Le sac plastique doit pouvoir être entièrement fermé.

Les armes, ou les objets pointus et tranchants comme les couteaux de poche, sont strictement interdits dans les bagages à main. Tout comme les ciseaux à ongles. Les appareils munis d'une batterie, tels que les cigarettes électroniques ou les chargeurs externes, doivent toujours être placés dans les bagages à main et ils ne peuvent pas être enregistrés en soute.

Les sites web de différentes compagnies énumèrent aussi les objets insolites autorisés dans les bagages à main: chez Easyjet, par exemple, les embryons congelés ou les cendres d'un membre de votre famille peuvent être transportés dans les bagages à main. En revanche, les compagnies aériennes à bas prix n'acceptent généralement pas les animaux de compagnie. Et si elles le font, c'est seulement à des conditions très strictes.