1/5 En Suisse, il est possible de faire financer jusqu'à 80% de la valeur d'un bien immobilier par la banque.

Olivia Ruffiner

Le financement d'une maison est toujours un projet important sur le plan financier et soulève de nombreuses questions. L'un des points cruciaux avant de se lancer est de savoir si le rêve de devenir propriétaire doit être financé par une hypothèque à taux fixe ou plutôt par une hypothèque indexée sur le marché monétaire.

Valon Sylejmani est spécialiste des hypothèques chez VZ Vermögenszentrum à Zurich et explique comment trouver le financement adéquat.

Publicité

Valon Sylejmani, pourquoi y a-t-il souvent deux hypothèques lors de l'achat d'une maison?

En Suisse, il est possible de faire financer jusqu'à 80% de la valeur du bien immobilier par la banque – ce qu'on appelle aussi un nantissement. Celui-ci est généralement divisé en deux hypothèques. Les banques sont souvent prêtes à accorder une hypothèque dite de premier rang jusqu'à 65% de la valeur du bien immobilier. Pour les 15% restants, une deuxième hypothèque est contractée, qui sera amortie en 15 ans. En revanche, la première hypothèque ne doit pas être remboursée.

Vous avez prononcé un mot clé: «amorti», que se passe-t-il précisément en cas d'amortissement?

L'amortissement signifie le remboursement d'une partie de l'hypothèque. Dans le cas de la deuxième hypothèque, qui représente souvent 15% de la valeur du bien immobilier, vous êtes tenu de la rembourser dans un délai de 15 ans ou jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de la retraite. En cas d'amortissement, la part d'intérêts diminue également, puisque le montant de l'hypothèque diminue.

Comment trouver le modèle hypothécaire qui me convient le mieux?

Le modèle approprié dépend fortement de la situation de vie personnelle, des attentes en matière d'intérêts et de la propension au risque. Les familles qui accordent par exemple une grande importance à la sécurité de la planification devraient plutôt pencher pour une hypothèque à taux fixe. Cela permet d'être protégé contre une hausse des taux d'intérêt, comme celle que nous avons connue ces deux dernières années.

Cela signifie donc qu'une hypothèque à taux variable ou une hypothèque indexée sur le marché monétaire est plus risquée?

Exactement, si l'on veut rester plus flexible, par exemple parce que l'on envisage de vendre son bien immobilier dans les prochaines années ou que l'on veut spéculer sur une baisse des taux, une hypothèque indexée sur le marché monétaire pourrait être plus appropriée. L'hypothèque indexée sur le marché monétaire a permis aux propriétaires d'économiser beaucoup d'argent au cours des 30 dernières années, comme le montre la comparaison historique des coûts des hypothèques. D'une manière générale, je recommande de se faire conseiller en détail et de comparer impérativement différentes offres.

Publicité

Quels sont les coûts supplémentaires à prendre en compte lors de l'achat d'une maison?

Outre les frais d'intérêts et l'amortissement, d'autres frais annexes sont à prévoir. Il s'agit notamment des frais annexes à l'achat tels que les frais de registre foncier et, le cas échéant, les droits de mutation, qui peuvent varier d'un canton à l'autre. En outre, il faut compter avec un impôt sur le versement du capital en cas de retrait de fonds du pilier 3a ou de la caisse de pension.

Il s'agit donc de paiements uniques?

Exactement, sans oublier les frais d'exploitation courants comme le chauffage, l'électricité et l'eau. Dans le cas d'une propriété par étage ou d'un appartement, on verse en outre dans un fonds de rénovation pour entretenir par exemple la façade ou le chauffage du bien immobilier.

Pour finir, quel est votre conseil en or pour les acheteurs de maison?

Ne vous laissez pas éblouir par un bien immobilier. Prenez le temps d'examiner attentivement le bien. Ne regardez pas seulement les intérêts, mais aussi les charges et l'état de la maison. Demandez le décompte des charges du propriétaire actuel afin d'avoir une image réaliste des frais courants. Cela peut vous aider à éviter des charges financières inattendues.