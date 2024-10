Le patron de Tesla doit tenir ses promesses alors que malgré une augmentation du chiffre d'affaires, le bénéfice chute à 1,5 milliard de dollars. Le robot-taxi devrait être présenté jeudi et des surprises comme la Model 2 pourraient suivre.

Ce prototype camouflé de Tesla a été repéré dans les rues de la Bay Area. Photo: Screenshot Tesla Newswire 1/5

Patrik Berger

Elon Musk est sous pression. Si le propriétaire de Tesla tient encore et toujours les investisseurs en haleine, les chiffres ne sont pas convaincants: au deuxième trimestre, Tesla a vendu moins de voitures électriques qu'au trimestre précédent avec à la clé des répercussions sur le bénéfice passé de 2,7 milliards de dollars l'année dernière à 1,5 milliard au deuxième trimestre 2024. Ce chiffre d'affaires du constructeur automobile américain, il est vrai, a augmenté de 2,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre 25,5 milliards de dollars, cette augmentation est en réalité due uniquement à la division batteries et énergie de Tesla.

La patience des investisseurs a ses limites et même si Tesla est encore très bien cotée en bourse, Elon Musk doit à présent tenir ses promesses et livrer la marchandise. Raison pour laquelle le méga-événement de ce jeudi à 19 heures, heure locale (vendredi matin 4 heures, heure suisse) s'avère de la plus haute importance. À cette occasion, Tesla devrait en effet dévoiler le robot-taxi, élément important pour l'entreprise. Alors que le patron de X ne se lasse pas de vanter les mérites de la conduite autonome, il doit à présent maintenant montrer que Tesla est toujours à la pointe dans ce domaine.

Elon Musk doit jouer la carte du révolutionnaire

C'est pour cette raison que le multimilliardaire veut présenter sa navette autopropulsée et ainsi faire oublier que celle-ci arrive en réalité bien trop tard. En effet, Cruise, la filiale de General Motors, circule déjà depuis un an avec une flotte de taxis autonomes dans la métropole de San Francisco. D'autres constructeurs, comme Waymo, la filiale de Google, effectuent déjà 100'000 trajets par semaine avec des robot-taxis.

Une situation qui explique les attentes très élevées des investisseurs et ne demandent rien de moins à Musk que de jouer la carte du révolutionnaire lors du grand événement appelé Robotaxi-Day et qu'il indique très concrètement où en est le lancement commercial des robotaxis.

Le dévoilement du Model 2 imminent?

Se pourrait-il que le boss de Tesla, en commercial avisé, saisisse cette occasion pour présenter une autre nouveauté? Il faut dire que les rumeurs vont bon train depuis que des photos d'un prototype ont fait surface voilà quelques jours. À peine camouflé, le véhicule rappelle certes visuellement une ancienne Model 3, mais les initiés pensent deviner rien de moins que le nouveau modèle d'entrée de gamme du constructeur de voitures électriques: la Tesla 2, un bolide à moins de 30'000 dollars déjà annoncé à plusieurs reprises.

Tesla ambitionne depuis longtemps déjà de présenter un nouveau modèle d'entrée de gamme en vue de conquérir de nouveaux marchés. Cependant, en raison du marasme ambiant dans le secteur des voitures électriques et des difficultés rencontrées par Tesla, le projet n'était plus prioritaire et avait été mis en veilleuse... jusqu'à aujourd'hui? Les paris sont ouverts: Musk va-t-il créer l'événement dans quelques heures avec une nouvelle Tesla bon marché ou tout n'était-il qu'une feinte ?