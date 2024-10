Ambiance automnale au Parc national suisse à Zernez. Photo: ENGADIN St. Moritz 1/6

Nathalie Benn

Tempêtes, pluies diluviennes, chutes de températures brutales, l'été indien semble vouloir se faire désirer en Suisse cette année. Une situation qui n'empêchera visiblement pas les caisses des propriétaires de maisons et d'appartements de vacances d'enregistrer des bénéfices ces prochains mois. Et pour cause, cette année encore, de nombreux Suisses ont fait le choix de la location pour les vacances scolaires qui ont d'ores et déjà débuté dans des cantons comme Argovie, Bâle, Lucerne et Saint-Gall.

Les Hélvètes restent apparemment fidèles à leur pays malgré le temps humide. C'est ce que montrent des données encore non publiées des plateformes de mise en relation E-Domizil et Hometogo, dont Blick a pu prendre connaissance. En tout, ce sont plus de 150'000 demandes de recherche qui ont été analysées: «Environ deux tiers de toutes les demandes pour un séjour d'automne en Suisse proviennent de l'intérieur du pays», explique Dieter Rumpel, patron d'E-Domizil.

Même son de cloche du côté d'Interhome, une autre grande plateforme de location de logements de vacances: «La Suisse est et reste la destination préférée des autochtones», déclare la porte-parole Muriel Wolf.

Les cantons de montagne particulièrement appréciés

Tout comme en été, les cantons du Valais, du Tessin et des Grisons ainsi qu'une grande partie de l'Oberland bernois sont particulièrement demandés en automne. Selon l'enquête d'E-Domizil, ce sont surtout les localités de Grindelwald (BE), Pontresina et Scuol en Engadine et de Locarno au Tessin qui sont les plus prisées cette année. Pas de panique néanmoins si vous n'avez pas encore réservé votre escapade montagnarde: malgré la forte demande, il reste encore de nombreuses options pour les familles, les voyageurs individuels ou les personnes âgées qui aiment la randonnée, rassurent les entreprises de courtage qui évoquent toutes deux un niveau de réservation actuel se situant au même niveau que celui de la saison d'automne dernière.

Selon E-Domizil, les vacanciers restent en moyenne 8 à 9 jours en Haute-Engadine. C'est nettement plus long que dans la région de la Jungfrau, où ils ne restent en moyenne que 4 à 5 jours. Le Tessin se situe dans la moyenne avec une durée de séjour de 6,5 à 7 jours.

De plus en plus de touristes étrangers

Bien que les établissements d'hébergement de la parahôtellerie soient particulièrement appréciés des autochtones, les touristes étrangers sont, eux aussi, de plus en plus séduits par l'automne suisse: «Nous observons que la demande de vacances d'automne en Suisse en provenance des États-Unis, du Canada, de Corée et d'Inde a fortement augmenté», déclare Muriel Wolf.

Du côté des villages de vacances Reka, des Auberges de jeunesse suisses et TCS-Camping, réunis au sein de l'organisation Parahôtellerie Suisse, on enregistre des tendances similaires. Présidente de la faîtière, Janine Bunte a indiqué à Blick que le nombre de touristes étrangers – notamment européens – a augmenté dans leurs établissements. Pour autant, les Suisses se taillent toujours la part du lion avec environ trois quarts de toutes les réservations.

Même les petits budgets y trouvent leur compte

Selon le patron d'E-Domizil, les régions de Lenk (BE), Scuol (GR) ou Loèche-les-Bains (VS) offrent de bonnes affaires pour les budgets un peu plus serrés. En effet, dans ces régions, les vacanciers doivent débourser en moyenne entre 167 et 175 francs par nuit. De son côté, Janine Bunte estime que ceux qui veulent trouver une offre intéressante chez Reka devraient ouvrir l'œil au Tessin.

Quels conseils donner aux voyageurs souhaitant réaliser quelques économies sur la location de leur logement de vacances? Muriel Wolf suggère de faire preuve de souplesse: «On ne trouve pas seulement des propositions avantageuses si l'on est flexible sur le plan local, mais aussi sur le plan temporel», avant de conclure: «Un coup d'œil sur les offres de dernière minute d'Interhome peut tout à fait valoir la peine pour les personnes qui se décident à la dernière minute.»